Les opérations "paquets-cadeaux" : un bon plan pour les magasins et les associations

Orléans, France

Ils n'ont pas le bonnet, mais on pourrait presque dire que ce sont les lutins du Père Noël. Vous les voyez depuis la mi-novembre, devant les magasins. Avec leur énorme rouleau de papier cadeau, leurs rubans et leur étiquettes de toutes les couleurs, ils se proposent d'emballer à votre place les objets que vous déposerez sous le sapin.

Le magasin fournit le matériel

Des opérations au profit d'associations, les clients déposant en général quelques euros dans une tirelire. Un bon plan pour les commerçants qui ne s'occupent ainsi plus de la fastidieuse tâche des emballages. Un bon plan aussi pour les organisations non lucratives, qui peuvent ainsi financer des projets ou leurs frais de fonctionnement. D'ailleurs, ces dernières ne fournissent que les bénévoles. Le papier, les étiquettes et autres rubans sont mis à disposition par l'enseigne. Une formation est aussi proposée aux "emballeurs".

"Les gens veulent du clef en main, ne plus s'embêter à faire des emballages."

Devant le magasin Nature & Découverte d'Orléans, Thomas et Chantal s'activent. Ils passent une dizaine de minutes sur un énorme paquet, quelques secondes sur des cadeaux plus petits. Depuis trois ans, ils donnent de leur temps pour faire des paquets au moment des fêtes. Et décembre 2018 est un très bon cru, s'emballe Thomas : "Par rapport à l'an dernier, il y a un afflux plus important. Je pense que les gens veulent du clef en main et ne veulent plus s'embêter à faire des emballages. Et c'est une manière aussi de participer et de donner aux Restos du Cœur."

Des dons jusqu'à 20 euros !

Mais alors combien faut-il donner après avoir fait emballer le livre pour Mamie, ou le jeu-vidéo du petit dernier ? Il n'y a pas de règle, explique Thomas : "On donne ce qu'on veut. Certains ne donnent rien. En général c'est un ou deux euros. D'autres sont très généreux, on nous a déjà donné vingt euros !"

Chantal de son côté prend beaucoup de plaisir à faire tous ces paquets. Le sourire aux lèvres, elle explique : "J'ai le besoin de rendre quelque chose à la société. On m'a donné, je donne ! Et puis j'adore quand la personne me dit que c'est joli ! C'est super sympa."

L'an passé, en 2017, les Restos du Cœur du Loiret ont récolté 8 500 euros grâce à cette opération. Ils étaient présents devant trois magasins du département.