Les opposants à l'implantation d'un entrepôt d'Amazon à Fournès se mobilisent pour le Black Friday

Pas de temps mort pour les opposants au gigantesque centre de tri de colis qu'Amazon prévoit d'ouvrir à Fournès, à la sortie du péage de Remoulins sur l'autoroute A9. A l'occasion du Black Friday ce vendredi, plusieurs associations se réunissent devant la permanence du député LREM Anthony Cellier à Bagnols-sur-Cèze. C'est le seul député du Gard à être favorable à ce projet. Les opposants, mobilisés depuis 2 ans lui demanderont de voter pour un moratoire sur les entrepôts de e-commerce. A l'image de celui de Fournès ( 40.000 m2, 18 mètres de haut), ces entrepôts sont pour eux synonymes de paysages abîmés, de pollutions, d'emplois et de commerces détruits. Un combat qui prend un relief tout particulier avec la crise sanitaire.

" Je pense que la plupart de la population a pris conscience du risque de voir disparaître ces commerces, également de voir s'effondrer le commerce non alimentaire dans les grandes surgaces au détriment de commerce en ligne systématique. Chacun réalise aujourd'hui cette perte de convivialité et surtout de perte d'activités économiques et commerciales qui sont essentiels dans les centre-villes." Patrick Fertil de l'association ADERE (Association de Défense de l'Emploi dans le Respect de l'Environnement).

Le soutien de Carole Delga

Il y a quelques semaines, les opposants ont reçu un soutien de poids en la personne de Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie. S'adressant à des commerçants en visio conférence, elle a déclaré "ne pas approuver le modèle économique d'Amazon. Parce qu'on fait venir des produits de l'autre bout du monde. Il y a aussi une politique salariale qui est très, très rude. Ces grandes plate-formes internationales du net arrivent également à se soustraire à l'imposition. Moi, clairement, je ne suis pas favorable à ce projet."

Une nouvelle opposition qui conforte les associations dans leur combat même si le permis de construire et l'autorisation environnementale ont été validés. Deux recours ont été déposés. Les avocats chargés du dossier estiment qu'il faudra plus d'un an avant d'obtenir une réponse de la justice administrative. Ces recours ne sont pas suspensifs. La pétition qu'ils ont mis en ligne contre l'implantation d'Amazon à Fournès a, elle, déjà recueilli plus de 30.000 signatures.