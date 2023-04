Les opposants à la réforme des retraites dans le Berry ont rendez-vous pour une 12e journée de mobilisation

Il y avait moins de monde dans les rues du Berry lors de la dernière journée de mobilisation contre la réforme des retraites, jeudi 6 avril dernier. Entre 2 400 et 4 000 avaient répondu présents à Châteauroux notamment. Qu'en sera-t-il pour cette 12e journée de mobilisation ce jeudi 13 avril ?

La décision du Conseil constitutionnel est attendue vendredi et elle scellera le sort du texte, en le validant ou en le censurant. Les manifestants comptent dessus et les cortèges annoncés restent toujours aussi nombreux.

Une dizaine de cortèges dans le Berry

Dans l'Indre, un appel au rassemblement est prévu place de la République à Châteauroux dès 10 heures. À 15 heures, rendez-vous est donné à La Châtre, Argenton-sur-Creuse et Issoudun.

Les manifestants présents à Châteauroux jeudi 13 avril pour la douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. © Radio France - Pheline Leloir-duault

Tandis que dans le Cher, les manifestants se rejoignent à partir de 10 heures à Bourges, esplanade du Prado, à 10 heures 30 à Vierzon et La Guerche notamment.

À Châteauroux, les manifestants croient peu en une censure du texte par le Conseil constitutionnel : "Au Conseil constitutionnel, ce ne sont que des amis de Macron, on ne compte pas sur eux, c’est le gouvernement qui les gouverne. Il n’y a que le fric qui compte pour eux », dénonce Philippe, un retraité qui compte encore se mobiliser dans les semaines à venir.

Les slogans présents sur le camion de l'intersyndicale, à Châteauroux, jeudi 13 avril, dans le cortège contre la réforme des retraites. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Dans le cortège castelroussin, on trouve aussi des jeunes, même s'ils sont très peu. Ce que regrette Charline, venue avec son amie Léone, toutes les deux en Terminale : "Il faut qu’il y ait plus de jeunes, c’est notre futur ! Nous-mêmes on ne veut pas travailler jusqu’à 64 ans. Mon père est routier, ma mère caissière, et ils sont déjà tout cassés à leur âge."

Charline et Léona sont toutes les deux lycéennes en Terminale à Châteauroux et elles manifestent jeudi 13 avril 2023 contre la réforme des retraites. © Radio France - Pheline Leloir-duault

À la mi-journée, les syndicats ont estimé entre 3 500 et 4 000 le nombre de manifestants présents à Châteauroux. De son côté, la police a dénombré environ 1 700 personnes.

Des perturbations annoncées dans les transports

A cause du mouvement de grève contre la réforme des retraites, le réseau Agglobus va être perturbé. La ligne 17 et les navettes du centre ville ne seront pas assurées aujourd'hui, d'autres lignes sont perturbées, ainsi que le ramassage scolaire.