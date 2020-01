Les opposants à la réforme des retraites se font remarquer dans le centre de Nice

Nice, France

Venus d'Antibes, de Grasse, de Vallauris ou encore de Nice, de très nombreux Azuréens ont manifesté ce jeudi dans le centre ville de Nice contre la réforme des retraites. Le cortège niçois est parti de la place Garibaldi vers 11h puis en chemin d'autres manifestants notamment les enseignants et plus tard les cheminots ont rejoint la manifestation. En tête de cortège, plus d'une centaine d'avocats azuréens en robe noire ont protesté contre la réforme des retraites. Travailleurs sociaux, personnel hospitalier, cheminots, traminots, enseignants, salariés de Thalès Alenia Space de Cannes, agents d'EDF ont descendu l'Avenue Félix Faure puis le cortège a remonté l'Avenue Jean Médecin jusqu'au quartier de Libération.

De la musique, des fumigènes et une intrusion dans une banque

Pour se faire remarquer et tenter de se faire entendre par le gouvernement, certains manifestants ont utilisé des fumigènes rouges sur la place Masséna et sur l'Avenue Jean Médecin. Des militants de la CGT eux se sont introduits dans une agence de la Société Générale de l'Avenue Jean Médecin pour dénoncer les paradis fiscaux. Le rideau métallique intérieur de la banque a été endommagé. Les manifestants ont été délogés dans le calme.

C'est ce jeudi 9 janvier, la quatrième journée de manifestation contre la réforme des retraites depuis le début du mouvement le 5 décembre 2019. Les manifestants azuréens estiment que le mouvement ne s’essouffle pas et qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de monde dans les rues niçoises.