Les opposants à Tropicalia dénoncent des faux témoignages pour appeler au financement participatif

Martine Minne est tombée des nues lorsqu'elle a fait cette découverte. La présidente de l'association ATTAC Flandres, une des responsables du collectif "Non à Tropicalia", à voulu vérifier la véracité des témoignages présents sur le site internet de Tropicalia, cette serre géante de 20 000 mètres carrés qui doit voir le jour en 2023 à Rang du Fliers, pour appeler à un "investissement participatif".

Il y a notamment un de ses témoignages, celui d'un certain Jean-Pierre habitant aux Champs du Gretz, là ou doit s'installer Tropicalia : "Habitant à côté, au Champ de Gretz, j'ai hâte que le chantier commence ! Cela va apporter un plus pour la région mais également pour nous."

Capture d'écran du site de Tropicalia

Sauf que Martine Minne a retrouver la photo de ce fameux Jean-Pierre... Sur un profil du réseau social professionnel Linkedin. Mais sur ce profil point de Jean-Pierre, mais un certain Bruno, architecte à Zurich... En Suisse ! Même chose avec le témoignage d'une dénommée Claire, dont la photo se retrouve sur Linkedin sous deux profils, celui d'une Charline, et d'une Tessa.

Capture d'écran de Linkedin

Pour Martine Minne, "c'est du mensonge, c'est de la tromperie... ce sont des faux témoignages ! On joue sur la fibre locale alors que ce ne sont pas des vrais habitants."

Des images achetées sur une banque de données, mais de vrais témoignages

Mais selon Cédric Guérin, vétérinaire et promoteur de Tropicalia, les témoignages sont véridiques, ce sont simplement les photos qui ne sont pas celles des vrais habitants : "Dans tout projet ou il y a un peu de marketing, vous illustrez les propos. Donc, on achète des images libres de droit de personnes que vous allez retrouver sur plusieurs supports. Par contre le témoignage il est véridique et facile à retrouver sur notre Facebook." Pour montrer à nouveau que le projet à le soutien de la population locale, les promoteurs de Tropicalia annonce la publication dans quelques jours de témoignages vidéos cette fois, tournés dans les rues de Berck.