Les opposants au projet de méthaniseur à Cérilly lance une série de vidéos

Les opposants au projet de méthaniseur de Cérilly , près de Châtillon-sur-Seine, lance une série de vidéos pour se faire entendre. La première a été publiée ce dimanche 15 janvier 2023. Les militants sont réunis en un collectif nommé "Méga-méthaniseur ni ici, ni ailleurs" . Il se compose de deux associations de riverains, la Confédération paysanne de Côte-d'Or, Extinction Rébellion, Attac21 et les Amis de la Terre. A travers ces sept vidéos, diffusées tous les deux jours, ils espèrent atteindre davantage de personnes et faire prendre de l'ampleur à leur mouvement. Selon la portée de ces vidéos, les opposants envisagent déjà une potentielle action, physique cette fois, en mars prochain.

ⓘ Publicité

Un projet qui rassemble

Ce projet a été réalisé de manière amateur, mais chaque collectif s'est donné pour que le projet aboutisse. Valérie Jacq est membre de l'un des collectifs et coordinatrice de la NUPES dans la quatrième circonscription de Côte-d'Or. Elle a participé à ce projet et elle en est très fière. "C'est uniquement sur la base du bénévolat, raconte-t-elle. On a fait ça sans un sou, chaque organisation a mis la main à la pâte avec chacun son propre réseau."

Ces vidéos ont aussi eu un effet rassembleur autour de la cause défendue par les militants. "Ce dont je suis très fière aussi, c'est que ça réunit des gens très différents, à la fois les jeunes d'Extinction Rébellion, des personnes plus âgées dans les associations, explique Valérie Jacq. Des gens qui ne partagent pas forcément tous les mêmes idées, mais qui, sur ce projet là, ont travaillé ensemble. Et ça, je trouve que c'est vraiment porteur d'espoir."