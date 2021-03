Les opposants du futur entrepôt Amazon de Moult contre-attaquent

Le géant du commerce en ligne Amazon prévoit d'installer un entrepôt sur la zone industrielle de Moult, près de Caen. Les travaux viennent de commencer, mais des associations s'y opposent et lancent des recours contre le permis de construire accordé par la mairie il y a deux mois.

Des travaux de nettoyage et de dépollution ont commencé sur le site.

C'est sur une immense friche, au coeur de la zone industrielle de Moult, près de Caen, qu'Amazon va implanter un petit entrepôt. Près de 8 000 mètres carré, pour une installation logistique de livraison. Un entrepôt du "dernier kilomètre" comme l'explique l'entreprise, qui doit renforcer son maillage territorial dans la région. A la clé, 50 emplois directs et 250 emplois indirects promet le géant américain, mais plusieurs associations et particuliers, réunis dans un collectif se battent contre ce projet.

Les travaux, eux, ont commencé. Depuis quelques jours, les pelleteuses s'activent pour déblayer le terrain. Rapidement, la construction de la plateforme devrait se mettre en route. Le permis de construire a été validé par la mairie il y a tout juste deux mois dans le plus grand silence. Nos confrères de Ouest France l'ont révélé alors que personne dans le village n'était au courant, pas même les élus d'opposition. "On a aucun élément, personne n'est venu nous expliquer", confirme une commerçante installée de l'autre côté de la route.

Depuis, la riposte s'organise. Le collectif Stop Amazon 14 s'est monté réunissant plusieurs associations, dont Attac, Alternatiba ou encore Les Amis de la Terre. Son porte-parole David Frantz ne croit pas en la promesse d'emplois : "C'est un leurre ! Des rapports ont montré que pour un emploi Amazon créé, 2,2 emplois étaient détruits dans les commerces de proximité dans le secteur", avance-t-il. "Les autres arguments, c'est l'évasion fiscale d'Amazon qui soustrait 60% de ses revenus au fisc français. Et puis c'est l'un des plus gros contributeurs au réchauffement climatique !"

Un permis de construire illégal selon les opposants

Comme pour tout permis de construire, il y avait un délai de deux mois pour apporter des obversations et déposer un recours gracieux. C'est ce que le collectif Stop Amazon 14 a fait. La mairie a désormais deux mois pour décider, ou non, de retirer ce permis. En attendant, les travaux se poursuivent.

Les opposants voient déjà l'étape d'après. Ils envisagent de déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen pour attaquer ce permis de construire qu'ils jugent illégal. Dans ce combat, ils sont accompagnés par l'association Notre Affaire à Tous, qui avait lancé la pétition "L'affaire du siècle" et qui avait réussi à faire condamner l'Etat pour inaction climatique. Chloé Gerbier est juriste au sein de cette association, et selon elle Amazon ne respecte pas le droit de l'environnement : "Les entrepôts sont soumis à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et ici, Amazon se déleste de cette législation", explique-t-elle.

Il faut des autorisations du préfet mais aucune démarche n'a été faite, aucune étude d'impact sur l'environnement, aucune étude de danger - Chloé Gerbier, juriste pour l'association Notre Affaire à Tous

Dans le village, on se satisfait plutôt de l'arrivée d'Amazon. "Ca va apporter des emplois, c'est très bien pour Moult !" pense Isabelle, la boulangère. Des commerçants relativisent aussi : "c'est un petit entrepôt, 8 000 mètres carré ce n'est rien, ce n'est pas la peine de polémiquer. Ce terrain est à l'abandon depuis 20 ans, c'est plutôt bien que quelqu'un s'y installe".

Désormais la mairie a deux mois pour répondre au recours gracieux, avant que les opposants ne portent l'affaire devant la justice. La mairie, elle, reste pour le moment silencieuse et n'a pas répondu à nos sollicitations. Le collectif Stop Amazon 14 a lancé une pétition en ligne qui atteint les 1 300 signatures.