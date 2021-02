Les organisateurs de mariage du Poitou sont "dans le brouillard total" concernant la reprise de l'activité

Alors que les mariages civils sont toujours autorisés, les fêtes restent interdites en dehors du cadre privé. Chez Good Moon, société organisatrice de noces et de réceptions à Poitiers, les prestations d'avril et mai viennent d'être reportées, faute de visibilité.

Faute d'un retour rapide à la normale envisageable dans les semaines qui viennent, les organisateurs de mariages doivent continuer de prendre leur mal en patience. Après de longs mois d'inactivité, l'incertitude qui pèse sur une reprise prochaine pèse sur le moral des professionnels. Exemple avec le gérant de l'entreprise Good Moon basée à Poitiers, Nicolas Girard : "On est dans le brouillard total depuis des mois. Et c'est fatiguant. Après avoir fait une croix sur le printemps 2020, on va devoir reporter les mariages d'avril et mai à plus tard. On se demande même si l'on pourra reprendre en juin... Certains vont finir par se lasser".

De fait, quelques clients abandonnent la location d'une salle, le recours à un traiteur, pour se résoudre à une fête en petit comité à la maison. Certains couples ne survivent parfois tout simplement pas aux mois qui passent. Enfin, une poignée choisit de réduire la voilure. "En septembre prochain, nous avions une noce de 300 personnes prévue à la Villa Emma. Les clients nous ont appelés pour nous dire qu'ils souhaitaient n'inviter finalement que 30 personnes. Pour une prestation plus qualitative avec une enveloppe revue à la baisse".

D'autres tiennent bon, à l'image de ce couple de la Vienne, saisonniers de profession et qui n'ont pas d'autre solution qu'un mariage en avril : après un premier report lors du début de l'épidémie au printemps 2021, ils viennent de choisir de repousser leur mariage en avril... 2022.