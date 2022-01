Les "oubliés" de l'aide sociale manifestent à Valence et Privas

Les personnels de la santé et de l'aide sociale manifestent ce mardi après-midi à Privas et Valence à l'appel de la CGT. Une journée d'action nationale pour réclamer des hausses de salaires mais surtout davantage de considération.

Une centaine de personnes à Privas, près de 400 à Valence ont répondu à l'appel national de la CGT ce mardi après-midi. Les agents hospitaliers, très pris en plein pic de la nouvelle vague de Covid, sont peu nombreux. En revanche, les personnels de l'aide sociale -éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux, aides médico-psychologiques- forment le gros des troupes. Ils travaillent auprès de publics fragiles notamment les jeunes ou les handicapés et ils se disent "fatigués et résignés". Ils ont le sentiment d'être "oubliés" et demandent plus de considération pour ceux "qui s'occupent des autres".

Les personnels de l'aide sociale demandent de meilleurs salaires © Radio France - Léa Bouvet

La CGT réclame des recrutements et des hausses de salaires. Pour l'instant, ce sont au mieux des primes, "c'est-à-dire du saupoudrage" commente Sébastien Nicolas, secrétaire général CGT Santé-Action sociale en Ardèche. S'ajoute aux inquiétudes en Ardèche la menace de fermeture du service de prévention spécialisée du département.