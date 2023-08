“Les Oubliés des vacances” : une journée à la mer pour 300 personnes avec le Secours populaire du Puy-de-Dôme

Grâce au Secours populaire du Puy-de-Dôme, 300 adultes et enfants pourront se rafraîchir ce jeudi à la mer.

Zach finit les derniers sandwiches avant le voyage, avec un objectif clair : “On est là pour offrir aux enfants une journée de vacances”. Dans le cadre du programme “Les Oubliés des vacances”, six cars affrétés par le Secours populaire emmènent ce jeudi 300 personnes à la plage de Palavas-les-Flots.

Lucie embarque avec Divine, sa fille de 8 ans. “Elle n’a encore jamais vu la mer, et me demande depuis plusieurs années d’y aller. C’était l’occasion parfaite pour partir se baigner et découvrir la plage”, confie-t-elle.

Nicole Rouvet, présidente du SPF 63, renchérit : “L’objectif est d’offrir une belle journée avant de reprendre l’école : les enfants ont tous le droit de ramener avec eux des beaux souvenirs de leur été.”

Plus de 6000 “journées vacances” organisées cet été

Tout l’été, le Secours populaire du Puy-de-Dôme propose des excursions à petits prix pour les enfants et leurs familles - seulement 20€, repas compris, pour partir à la mer. L’association estime avoir organisé plus de 6000 “journées vacances” cet été, soit environ 1500 de plus que l’été dernier.

Les bénévoles permettent aux parents d’offrir des vacances à leurs enfants, mais créent aussi du lien social. “Les mamans se parlent, créent des liens et se revoient souvent après, pour se rendre service et garder leurs enfants par exemple”, explique Delphine Galbert, responsable des vacances du SPF 63.

Cette excursion est la dernière de l’été, mais le Secours populaire n’attendra pas l’été prochain pour dire aux enfants de faire leurs valises. L’association espère récolter suffisamment de dons pour pouvoir répéter l’expérience cet hiver et organiser des vacances au ski.