Les "oubliés du Ségur de la santé" ont manifesté ce jeudi entre Mulhouse et Colmar. Un convoi de 150 voitures a défilé, avec près de 200 personnes à bord. Des aides soignants et des infirmières du secteur médico-légal qui n'ont pas été augmentés de 183 euros net par le gouvernement.

Les "oubliés du Ségur de la santé" ont manifesté entre Mulhouse et Colmar

Ce sont des infirmières et des aides-soignants du secteur médico-social qui n'ont pas été augmentés de 183 euros net par mois, comme les salariés des EHPAD ou des hôpitaux. Une délégation a été reçue à l'ARS à Colmar avec des responsables du personnel, mais aussi des élus.

Une manifestation a eu lieu devant le siège de l'ARS à Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

Les aides-soignants n'ont pas été revalorisés © Radio France - Guillaume Chhum

Dans le cortège, il y avait des infirmières et des aides-soignants de l'APAMAD, de l'ASAD Centre Alsace, du Service de Soins Infirmiers à Domicile de Colmar ou encore de l'ASAME l'Association des Soins et d'Aides Mulhouse et ses Environs