Les ouvriers des abattoirs SNV dans l'Orne mobilisés pour des salaires décents

Près de 150 ouvriers des abattoirs SNV de La Chapelle d'Andaine dans l'Orne étaient en grève ce mercredi à l'appel de l'intersyndicale : CGT, CFDT, CFTC et FO. Ils réclament au moins 2.2% d'augmentation de salaire. La direction leur propose une prime de pouvoir d'achat, ce dont ils ne veulent pas entendre parler estimant que cela ne suffira pas aujourd'hui à rattraper l'inflation.

La moyenne des salaires est de 1200 euros dans l'abattoir SNV, pas assez pour compenser l'inflation selon les ouvriers © Radio France - Elodie Touchais

On vit à zéro à la fin du mois _ Philippe, 4 ans dans les abattoirs SNV

Les ouvriers enchainent les heures mais sur les fiches de paie, cela reste sans effets. Philippe travaille depuis quatre ans à la découpe de dinde. Quatre ans et chaque mois, le même salaire : "1300 euros" pour cet ouvrier qui vit à une trentaine de kilomètres de l'usine. Avec la hausse des prix du carburant, "c'est chaque mois 120 euros" d'envolés. Des frais qu'il faut doubler : sa femme qui travaille aussi dans les abattoirs, avec des horaires différents ne peut pas se passer de sa voiture. Le calcul est vite fait : "on vit à zéro à la fin du mois" .

80 arrêts de travail et démissions par an

Après trente ans d'ancienneté et à peine 1600 euros par mois, Jacky est écœuré. " Il y a des jours, on a envie de se barrer de là" reconnait cet ouvrier à la découpe de dindes qui parle de "salaires de misère" chez SNV alors que la concurrence paierait "près de 2000 euros" sur son poste.

Des salaires que ces ouvriers estiment trop bas et qu'ils vivent aussi comme un manque de reconnaissance de la part de leur entreprise. Les cadences sont dures : chaque jour ce sont 70 000 poulets, 8000 dindons, 4000 dindes et 1500 lapins qui arrivent sur le site de La Chapelle d'Andaine. Pas le temps de lambiner explique Georges qui met le poulet en barquettes et qui doit en sortir "plus de 2000 à l'heure". Une pénibilité qui n'est dit-il pas récompensée.

Les fêtes de fin d'année, des semaines de haute-activité

Les fêtes de fin d'année approchent et sur elles plane la menace d'une nouvelle grève des salariés si ils n'obtiennent pas ces augmentations de salaire. Des hausses qui ne sont vraiment pas un luxe assure le délégué syndical central Force Ouvrière. Pour l'abattoir et ses 1050 salariés ( en CDD et CDI) , les fêtes de fin d'année sont une période de haute activité. "Certains ateliers vont monter à 52 ou 53 heures par semaine". "Pour quelle compensation ?" s'étrangle Didier Dorsy : "46 euros brut pour trois semaines de travail". C'est inadmissible prévient le délégué syndical.