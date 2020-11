Les entreprises de BTP berrichonnes cherchent des restaurants qui servent à emporter

Déjà mis en oeuvre lors du premier confinement, un partenariat entre l'Umih du Berry et les fédérations du bâtiment du Cher et de l'Indre va à nouveau être mis en place en ce mois de novembre. L'Umih va répertorier tous les restaurants qui proposent des menus ouvriers - ou des plats à emporter - et en fournir la liste à la Fédération du BTP. Cette initiative avait permis lors du premier confinement d'aider les entreprises du BTP qui continuent de travailler et d'apporter une activité aux restaurateurs. Les établissements concernés sont invités à contacter l'Umih qui créera ensuite une carte des restaurants disponibles.

Une vingtaine de restaurateurs en mai

En mai 2020, lors du premier confinement en France, une vingtaine de restaurateurs, aussi bien dans les villes que dans les petits villages, avaient accepté cette formule et préparé des paniers repas à prix raisonnables pour les ouvriers. Les entreprises leur passaient commande pour définir le nombre exact de repas à livrer ou à venir chercher sur place.