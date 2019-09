Les pales d'éoliennes construites à Cherbourg équiperont deux parcs offshore américains

L'Haliade-X, la plus grande et la plus puissante éolienne au monde a été choisi par le leader mondial de la production d'électricité en mer grâce à l'éolien, le groupe Osted, pour équiper deux futurs parcs offshore américains. Les pales seront construites à Cherbourg.

Le groupe Orsted sera le premier opérateur de l'éolienne en mer Haliade-X dont les pales sont fabriquées dans l'usine LM Wind Power sur le port de Cherbourg. Le groupe n'attend plus que les autorisations réglementaires et la signature du contrat final. Il compte installer 10 éoliennes de 12 MW chacune sur le parc de Skipjack, au large du Maryland, avec une mise en service prévue en 2022, et quelque 90 machines au large du New Jersey, à l'horizon 2024 , dans un parc de 1100 MW baptisé Ocean Wind.

Rien qu'aux États-Unis, sept états de la côte Est se sont engagés à atteindre une capacité totale de 20 GW d'énergie éolienne en mer d'ici 2035, initiant la nécessité d'une base de fournisseurs large et diversifiée. Pour Martin Neubert, vice-président exécutif d’Orsted et PDG d'Orsted Wind Power, "aujourd'hui, l'éolien offshore est une source compétitive d'énergie propre, produite localement, qui peut aider les pays et les Etats à atteindre leurs objectifs climatiques tout en créant une activité économique pérenne".

Environ 300 pales à construire à Cherbourg

De son côté Jérôme Pécresse, Président & CEO de GE Renewable Energy, voit dans ce choix d'Orsted, la démonstration de la pertinence des choix opérés pour développer la technologie éolienne. "Cette annonce est une excellente nouvelle pour la filière industrielle française que nous avons construite", précise le responsable de GE Renewable Energy. En l'occurence, l'un des maillon de cette filière française, c'est l'usine LM Wind Power de Cherbourg d'où sortiront les pales de l'Haliade-X. La première est sortie de l'usine voici quelques semaines pour subir une batterie de tests. Les prochaines suivront pour équiper le prototype de l'éolienne qui sera installée à Rotterdam. Il sera temps ensuite de passer à la construction à la chaîne des pales destinées aux parcs américains.

