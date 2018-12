Les parapluies s'arrachent pour Noël

Poitiers, France

Un parapluie artisanal, une idée de cadeau local. © Radio France - Marie Dorcet

De la boutique, on entend les bruits de l'atelier juste derrière. Depuis 1882, François Frères fournit les Poitevins, et plus encore, en parapluies. Pour la période de Noël, nombreux sont les clients à venir en acheter pour mettre au pied du sapin.

Au mois de décembre, on multiplie nos ventes par trois voire quatre par rapport à un mois classique.

Pour Pierre François, gérant actuel et arrière-petit-fils de la créatrice, le succès repose sur trois choses : l'artisanat, le local et le service après-vente, qui assure une réparation des parapluies. Une recette qui fonctionne toute l'année, et particulièrement en période de fêtes. Lilyan Lagardère, son collaborateur, le confirme : "Le mois de décembre est très important pour nous, on multiplie nos ventes par trois voire quatre par rapport à un mois classique".

Quand les clients ne sont pas là, les deux hommes continuent à travailler dans l'atelier. Assemblage de tissu, mise en place des baleines, finitions... Chaque étape de la création d'un parapluie est réalisée sur place. Un savoir-faire précieux : les fabriques de parapluies ne sont plus que cinq en France.