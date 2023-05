Les parasols Flandin, un joyau (trop) discret du patrimoine industriel provençal

Bien blotti entre 2 entrepôts de la zone industrielle d'Aubagne, l'atelier de fabrication des parasols Flandin est un trésor industriel provençal trop bien gardé...qu'il est important de vous faire découvrir.

Sous vos yeux depuis très longtemps

Vous ne les connaissez peut-être pas mais vous pourtant vous en avez croisé des milliers de fois lors de vos visites sur les marchés de Provence, voire de France.

À la base, l'entreprise Flandin était spécialisée dans le parasol dit "Forain", utilisé par les vendeurs itinérants sur les marchés. Des couleurs intenses, permettant aux clients de retrouver facilement à l'œil, l'étal de leur producteur/vendeur favori, des tailles imposantes, pour protéger efficacement la totalité du stand et la marchandise, pouvant résister aux fortes intempéries comme aux rayons du soleil trop ardents, d'une robustesse quasi indestructible.

parasol dit "forain" - Ets Flandin

Une aventure qui commence dans le sous-sol d'une maison à Marseille

L'histoire commence dans les années 70, le jeune Flandin accompagne sa mère qui vend des bonbons sur les marchés de Marseille. Il a alors l'idée de fabriquer ses premiers parasols forains. Et comme souvent à Marseille, il installe son atelier et le siège de son entreprise dans le sous-sol de sa maison.

Les matériaux utilisés alors sont souvent livrés et stockés dans la rue devant la maison, et il n'est pas rare que les clients passent une tête à l'improviste pour demander un parasol...même les weekends, ou qu'un poid-lourd en livraison bouche la ruelle.

Photo d'époque - extérieur de la maison de Mr Flandin © Radio France - Ets Flandin

Une époque révolue suite au départ à la retraite de Mr Flandin au début des années 2000, et la reprise de l'activité par son beau-fils, Jean Chopet avec son associé Daniel Filliatre qui font entrer l'entreprise dans la modernité tout en respectant les racines et ce savoir-faire original et unique.

Tout est fait sur mesure à la demande du client. Pas de chaîne de production automatisée avec des robots. Ici, chaque exemplaire produit est entièrement réalisé manuellement. Tous les coloris, les créations les plus folles sont envisageables.

Des marchés de Provence aux plages de Miami...

Du savoir-faire originel sur les parasols forains, Jean et son équipe ont su amener l'entreprise vers de nouveaux territoires en diversifiant leur activité, autour de la toile.

Dorénavant ils réalisent, pour les entreprises et les particuliers :

des parasols, fermetures et entourages de terrasses,

des voiles d'ombrage, toiles de pergolas, et toiles de tonnelles.

Toiles pour "biminis" et tauds, pour les bateaux de plaisance,

Camping retro : Parasols à franges, Sollettes coton jusqu'à la refabrication des tubes d'auvents

jusqu'à la location de parasols pour toutes occasions...

...En passant par la restauration de parasols anciens

Le savoir faire de la maison Flandin ne s'arrête pas à la création et production "moderne", puisque leur activité englobe également la restauration de parasols anciens avec l'utilisation de machines devenues rarissimes, notamment pour coudre des aiguillettes sur les toiles des parasols de plage, qui permettent de maintenir la toile tendue, ainsi que de protéger l'extrémité des baleines.

Une autre facette de leur métier, c'est la sauvegarde du patrimoine en récupérant et entretenant de pièces historiques !

Ils veillent et entretiennent d'anciens parasols qui étaient installés sur le cour Julien, "le rungis de Marseille" au début du siècle, qui étaient montés et démontés par les fameux "portefaix" de Marseille. Présents au XIXe siècle, cette corporation d'ouvriers prenaient en charge tous les travaux de manutention de la ville, des docks du Vieux-Port jusqu'aux marchés de la ville.

Aujourd'hui, l'entreprise est sollicitée pour des tournages de fictions de télévision ou cinéma pour l'utilisation de ces pièces comme décor lors de reconstitutions comme pour le film le temps des secrets , adapté de l'œuvre de Marcel Pagnol, en 2021. Voici quelques exemples en vidéo :

Un savoir-faire qui s'exporte à l'international

Les parasols Flandin s'exportent de plus en plus à l'international, pour de la cllientèle de luxe, qui apprécie et reconnait ce savoir-faire unique. Vous les croiserez peut-être au bord de la piscine d'un hôtel à Miami, Rome ou en Europe du nord. Pour les reconnaitre, rien de plus simple...regardez la petite étiquette !

Parasols Flandin au bord d'une piscine luxueuse avec vue sur la meditérrranée - Ets Flandin

