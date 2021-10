Les parents anticipent leurs achats de jouets pour Noël

En annonçant ainsi qu'ils vont anticiper leurs achats de jouets pour Noël, les parents réagissent aux rumeurs sur une pénurie de jouets cette année. Entre le surcoût des matières premières, et les difficultés du fret maritime pour acheminer la production depuis les usines asiatiques, les distributeurs reconnaissent que cette année sera difficile.

Des commandes gonflées pour parer au risque

Mais la plupart ont gonflé leurs commandes pour être sûrs d'être servis à temps. Et aujourd'hui leurs stocks dépassent ceux de l'an dernier à la même date. Joué Club estime ainsi que ses stocks sont supérieurs de 20 % à ceux de l'an dernier et indique que les réserves sont pleines. De son côté, PicWic évoque une hausse de 30 % de son stock. Et tous mettent en avant le fait que les risques ne portent que sur les jouets importés d'Asie et pas ceux fabriqués en Europe qui pourront être réapprovisionnés au fur et à mesure des commandes.

Les parents préfèrent ne pas prendre de risques

En tout cas, les parents ne veulent pas prendre de risque et six sur dix vont anticiper. 35 % d'entre eux disent qu'ils veulent acheter les jouets de Noël dès ce mois-ci. C'est 8 % de plus que l'an dernier. Et en novembre, ils seront plus nombreux à faire leurs achats dès la première quinzaine. En revanche, il y aura nettement moins de monde que d'habitude dans les rayons fin novembre et en décembre.

Les magasins spécialisés regagnent les faveurs des parents

L'étude de Quantitude souligne le regain d'intérêt des parents pour les magasins spécialisés, au détriment des grandes surfaces, hyper et supermarchés. Internet gagne aussi du terrain : 58 % d'entre eux déclarent qu'ils feront des achats sur internet, en particulier sur des sites généralistes.

Un tiers des parents compte acheter moins de jouets que l'an dernier alors que un sur quatre compte au contraire en acheter plus. Et une grande majorité d'entre eux se dit prête à payer plus cher pour un produit de qualité.

En moyenne, chaque enfant recevra entre trois et quatre jouets et deux jeux de société.