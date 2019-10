" Les parisiens ont acheté sur Bordeaux sans connaître le marché de l'immobilier"

Bordeaux, France

Tout est revenu à la normale dans les prix de l'immobilier à Bordeaux et dans son agglomération. Le dernier baromètre de LPI-Se Loger, a de quoi réjouir les futurs acquéreurs. L'effet LGV est retombé. Mais si ils n'augmentent plus, les prix ne baisseront pas pour autant assure Neil Narbonne. Il est agent immobilier à Bordeaux, et il a participé à l'élaboration du baromètre. Il était l'invité de France Bleu Gironde ce mardi. Neil Narbonne se réjouit de ce retour à la normale et blame les parisiens dans ces envolées des prix de ces dernières années " je pense qu'ils ont acheté sur Bordeaux sans connaitre trop le marché"