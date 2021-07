L'entreprise de Montignac est invitée à l'Elysée ce samedi 3 et ce dimanche 4 juillet pour un grand salon autour du Made In France.

Les Pastels Girault de Dordogne invités à l'Elysée pour le salon du Made In France

Le Salon du Made In France est organisée à l'Elysée les 3 et 4 juillet.

Un vélo électrique Haut-savoyard, des cornichons de l'Yonne, du chocolat de Nouvelle-Calédonie et des pastels du Périgord. Ils fon partie des 126 produits réunis tout le weekend à l'Elysée à Paris.

La résidence du président de la République accueille un salon qui met à l'honneur le made in France. Les pastels Girault ont été sélectionnées parmi 2.300 candidatures. Pour Stéphane Loiseau, co-gérant de l'entreprise périgourdine, c'est une fierté surtout que c'est lui qui fabrique ces pastels : "On est content d'avoir la reconnaissance de notre travail, de savoir qu'on est content de nous, les efforts sont récompensés [...] les pastels, les pigments et Lascaux, c'est comme une évidence".

L'entreprise périgourdine vient de fêter ses 240 ans d'existence. Un évènement qui aurait dû se tenir en 2020 mais qui a été repoussé en raison de la crise sanitaire.