Les pastels Girault de Montignac contrariés dans leur développement vers la Russie

"50% de notre production part à l'étranger" explique Karine Loiseau, co-gérante des pastels Girault de Montignac. "Une bonne partie vers les Etats-Unis. La Russie, c'est pas grand chose mais c'était en développement pour nous. Pour avoir un ordre d'idée, l'année dernière on envoyait une douzaine de colis dans l'année, ce qui fait un colis par mois. Et là, depuis le début de l'année 2022, on en est à huit en Russie et deux en Ukraine. Aujourd'hui, c'est terminé parce que les transporteurs n'y vont plus, il n'y a plus d'avions, on ne peut plus expédier et je pense qu'ils ont autre chose en tête en ce moment".

La Russie, c'est terminé

Ca ne va pas impacter les résultat de l'entreprise mais elle était en plein développement vers le marché russe, il y avait des projets en cours. "C'est un pays qui peint beaucoup explique Karine Loiseau, _il y a beaucoup d'artistes russes_. Je connais la présidente de la société de pastels en Russie personnellement, on avait des projets ensemble d'évolution et de mise en place de nos produits dans les magasins locaux, dans les grandes villes"

"Les clients russes sont surtout des particuliers, artistes professionnels ou amateurs. Tous les jours on se tient informé de la situation sur place. Notre galerie a des tableaux d'une russe accrochés depuis fin avril 2021. On ne sait pas comment les lui restituer. Une autre russe devait venir au mois d'août. Il y a plein d'artistes là bas, ils apprécient le pastel. Il y a des fabricants industriels. Ceux qui utilisent nos pastels artisanaux en sont très friands et demandent une implantation plus importante. Je suis nos clients sur les réseaux sociaux mais on ne cherche pas a les joindre. _Vu le contexte, on ne s'est pas permis de les dérange_r."