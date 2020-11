VIDEO - les pâtissiers périgourdins créent une bûche de Noël Périgord

Dans le laboratoire de sa boulangerie-pâtisserie à Coulounieix-Chamiers près de Périgueux en Dordogne, Guillaume Storini et Hervé Peytoureau, formateur en boulangerie-pâtisserie améliorent encore la recette de la surprise de cette fin d'année : une bûche Périgord. "Il faudra penser à bien chablonner (enduire de chocolat NDLR ) le biscuit pour éviter que les différentes couches ne se séparent lors de la découpe du gâteau" insiste Hervé Peytoureau.

Un travail collectif

Si les deux hommes peaufinent encore la recette de cette bûche, son élaboration a été le fruit d'un travail collectif souligne Marie-Laure Guillemette, directrice de Ravir 24, un groupement d'achat des professionnels des métiers de bouche en Dordogne. Des pâtissiers ont bien-sûr participé explique-t-elle, mais également des professeurs du CFA de Boulazac, le tout soutenu par le Conseil départemental. L'objectif était d'avoir vraiment une empreinte Périgord sur ce produit, et surtout quelque chose de sympathique à déguster pendant les fêtes.

Fraises, noisettes, pommes, Monbazillac

Et le résultat est là : une bûche rouge vif coiffée d'une gousse de vanille et d'une tranche de pomme. "Ce gâteau est composé de deux biscuits à la noisette d'Issigeac détaille Guillaume Storini, l'un craquant, l'autre moelleux par dessus ce qui amène un jeu de texture. On y trouve ensuite une gelée de fraises du Périgord et un confit de pommes au Monbazillac, le tout englobé dans une mousse à la vanille de Madagascar.

Cette bûche Périgord sera disponible dans une vingtaine de pâtisseries de Dordogne et bonne nouvelle, vous pourrez bientôt la gagner sur France Bleu Périgord.