Les patrons côte-d'oriens disent oui aux apprentis

France Bleu Bourgogne. Xavière Castano, Vous cherchez combien d'alternants à Crossject aujourd'hui?

ⓘ Publicité

Actuellement on a huit postes d'alternance disponibles dans des domaines très variés : juridiques, sécurité, gestion de projets et laboratoires. On cherche des candidats. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit clin d'œil à notre premier alternant Romain, il y a plus d'une dizaine d'années, qui a initié cette démarche au sein de Crossject.

C'est facile d'organiser l'alternance pour huit jeunes ?

Ils seront dispatchés dans des services différents, donc ça sera plus simple et il faut une petite mise en route. Mais après les étudiants et l'entreprise prennent le rythme. Et ça, ça devient une routine.

Quel est l'intérêt pour une entreprise comme Crossject d'avoir des alternants ?

C'est déjà d'assumer son rôle d'entreprise citoyenne, de pouvoir aussi bien partager avec les jeunes le monde de l'entreprise, de leur faire découvrir nos activités et aussi de leur montrer comment on travaille. De plus, ça permet aussi d'encaisser certains pics d'activité parce qu'à Crossject, on est en plein développement. Donc sur certaines activités, on sait que ça ne sera pas pérenne. Cela permet aussi d'inculquer un peu de dynamisme au sein de l'entreprise, de faire évoluer certaines pratiques, de les rafraîchir. Parce que même dans une entreprise innovante comme Crossject, des fois, ça ronronne un peu. Donc il y a plein d'avantages à échanger.

Ces contrats d'alternance peuvent déboucher sur des embauches pérennes ?

A 50 %. Après ça dépend aussi du besoin. Comme je vous disais, des fois, c'est pour encaisser un pic d'activité. Donc il faut qu'il y ait un poste pérenne qui s'ouvre à la fin de l'alternance. Mais oui, ça peut être aussi un moyen d'embaucher.

Il y a un intérêt financier pour l'entreprise.

Pour l'instant, il y a un accompagnement. On peut dire que l'Etat, la fédération de la chimie et tous les organismes de formation font un vrai effort d'accompagnement des entreprises sur cette pratique. Il y a des aides de plusieurs milliers d'euros. C'est intéressant, le dispositif financier pour justement encourager cette pratique.

Quand on est alternant, on gagne combien ?

Ça, c'est la question piège. aux alentours de 600 euros, en tout cas moins que le SMIC. Il y a aussi des abondements au niveau des alternants. Donc ça permet aussi quand même de financer un petit peu ces études.