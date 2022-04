Les patrons de bars du quartier Saint-Leu, à Amiens, dans l'attente pour pouvoir ouvrir plus tard le soir

Les bars du quartier Saint-Leu, à Amiens, attendent le feu vert de la préfecture de la Somme pour ouvrir une heure de plus le soir. Pendant la crise sanitaire, ils avaient dû accepter de fermer un peu plus tôt : deux heures du matin du jeudi au samedi et une heure du dimanche au mercredi.

Pendant la crise sanitaire et après leur réouverture, les bars du quartiers Saint-Leu, à Amiens, avaient du accepter de fermer une heure plus tôt (illustration).

"Ça représente 15% de perte de chiffre d'affaire", détaille Vincent Monard, le patron de l'English Pub sur les quais de Somme dans le quartier Saint-Leu à Amiens. Lui et d'autres de ces collègues attendent une décision préfectorale pour avoir l'autorisation de baisser le rideau un peu plus tard chaque nuit, à trois heures du matin pour être précis, et revenir à une situation plus normale. Des dérogations avaient été mises en place lors de la crise sanitaire.

"La saison estivale arrive également", précise Bruno Asnar, le président de l'Union des Métiers de l'Hôtellerie et de la Restauration dans la Somme. "Il est important de remettre les réalités économiques sur la tables. Les remboursements de PGE (ndlr : prêts garantis par l'État) vont bientôt tomber et nos adhérents sont dans l'attente de retrouver de la croissance. Et ces heures de chiffre d'affaire, entre un heure et trois heures du matin, sont très importantes", dit encore Bruno Asnar.

"On aimerait bien que ça aille un peu plus vite"

"Si les pouvoirs publics ne veulent pas remettre trois heures du matin, ce que je comprends par rapport aux riverains, on pourrait fermer à deux heures, du mardi au samedi. Ça rééquilibrerait la balance", propose Vincent Monard de l'English Pub. Depuis la crise sanitaire, la préfecture de la Somme avait obligé les bar du quartier festif d'Amiens à fermer à une heure du matin, du dimanche au mercredi et à trois heures du jeudi au samedi.

Une réunion est d'ailleurs prévue, ce jeudi 21 avril, entre l'association des commerçants de Saint-Leu, plusieurs patrons de bars du quartier et la préfecture pour discuter et éventuellement décider d'une autorisation d'ouvertures plus tardives le soir.