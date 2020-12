Les patrons de discothèques berrichons entre résignation et incompréhension

Une réouverture immédiate des discothèques ? "Ce serait de la folie" a dit Emmanuel Macron à des jeunes qui lui posaient récemment la question. Ces établissements sont fermés depuis le 17 mars dernier. Jusqu'à quand ? On ne sait pas, et leurs gérants commencent à se résigner.

Aucune date de reprise en vue pour les gérants de discothèque après bientôt neuf mois de fermeture. Emmanuel Macron, interrogé par un jeune sur cette question samedi a coupé court : "Cela va durer, je ne vais pas vous mentir, encore quelques semaines, voire quelques mois." Pour lui une réouverture dès maintenant, ce serait "de la folie". Une déclaration qui ne surprend pas Eric Pez, le gérant de la discothèque "Le Complexe" à Châteauroux, même si il ne comprend pas certaines décisions. _"La plus belle folie c'est lui l'a créée, il ne ferme pas le métro, il ne ferme pas les grandes surfaces. Et aujourd'hui nous sommes fermés. Comment se fait-il que nous soyons les personnes sanctionnées et coupables ?"Lui ne se fait aucune illusion quant à une possible réouverture à court terme. "On demande qu'une seule chose, c'est qu'il nous dédommage c'est tout, de façon à ce qu'on puisse tenir le coup."_

Le discours de Valentin Pinault, qui gère l'After à quelques centaines de mètres dans le centre de Châteauroux a la même teneur. "On a été mis tout de suite comme bouc émissaire de ce virus, on voit bien depuis neuf mois, qu'on soit ouverts ou fermés, cela ne change rien du tout." Lui ne conteste pas l'intérêt d'un confinement, mais "dès qu'on est déconfinés, qu'on soit les seuls à ne pas rouvrir, là il y a un problème." Lui non plus ne se fait aucune illusion, il s'attend même çà être toujours fermés en mars prochain. "Cela va faire une année à zéro, purement et simplement, avec des charges qui courent, alors ils ont mis des choses en place, mais les choses mises en place ont commencé en juin, donc les trois premiers mois, ça c'est réglé... Et puis on est pays que tous les trois mois. Cela ne suffit pas..." Le gouvernement a confirmé il y a plusieurs semaines que les aides à destination des gérants de discothèque sont prolongées au moins jusqu'à la fin de cette année 2020, afin d'aider à régler les charges fixes et notamment les loyers, qui sont très élevés dans certains établissements avec de très grande surfaces souvent placées en centre ville.