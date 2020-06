Les patrons de discothèques de la Sarthe veulent rouvrir leurs établissements

Les patrons de discothèques de la Sarthe veulent rouvrir le plus rapidement. Ce lundi, ils ont reçu le soutien de Pascale Fontenel-Personne. La députée fait partie des quarante parlementaires à se mobiliser pour demander la réouverture des établissements de nuit.

Des pertes énormes

"La réouverture, c'est une question de survie". C'est le cri d'alarme de François Sionot, patron de "La Riviéra", un établissement situé au Mans sur les quais. "Depuis la fermeture, on a les charges, les frais fixes, et aucune rentrée d'argent. Pour notre établissement, qui n'a pas encore un an, c'est un vrai coup dur".

La discothèque "La Loge" au Mans est toujours fermée © Radio France - Christelle Caillot

La situation n'est pas meilleure pour les anciens. Alain Bellanger, est le patron de "La Loge", "Le garage", "l'Eléphant", et du "Loft". Il estime ses pertes à plus de 800.000 euros rien que sur le chiffre d'affaires. "Si on reste fermé pendant l'été, on va se retrouver à plus d'un million 300.000 euros de pertes".

Des aménagements spécifiques

"On a déjà travaillé à des modifications pour permettre la réouverture de nos établissements dans de bonnes conditions" rajoute Alain Bellanger. "On demandera à nos clients de prendre leur température, on séparera les vestiaires. Et puis, on incitera les gens à danser au niveau de leur table pour éviter ainsi les mouvements dans les établissements. En fait, on appliquera un peu le protocole des bars de nuit".

Les fauteuils de la discothèque "La Loge" au Mans sont vides depuis le début du confinement © Radio France - Christelle Caillot

Le soutien d'une députée

Pascale Fontenel-Personne s'est rendue ce lundi à la discothèque "La loge" au Mans pour rencontrer une dizaine de patrons de boites de nuit. Elle leur a apporté son total soutien. Elle fait d'ailleurs partie des quarante députés à vouloir la réouverture des discothèques.

"Notre jeunesse et les discothèques sont pointées du doigt comme si elles étaient les responsables de l'épidémie" déclare la députée dans un communiqué. "85% des personnes décédées du COVID-19 ont plus de 75 ans. 95 % des jeunes qui fréquentent les discothèques ont moins de 25 ans. Où est le risque ? Clairement, nos aînés n'ont pas attrapé le virus en discothèque. Et pourquoi priver nos jeunes de sorties comme des adolescents qu'on puni ?"

Après avoir rencontré les patrons de discothèques sarthois ce lundi soir Pascale Fontenel-Personne sera ce mercredi dans la plus vieille discothèque de Paris au « Balajo » rue de Lappe à Paris afin d’aborder avec 39 députés et tous les acteurs de la nuit, les dispositions à prendre pour demander la réouverture des établissements.

En Sarthe, on compte une quinzaine de discothèques qui emploient près de 200 personnes.