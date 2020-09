Les patrons de discothèques se battent contre la liquidation et demandent un protocole sanitaire adapté

300 discothèques en France ont déjà déposé le bilan, alors que les boîtes sont fermées depuis quasiment six mois et le début de la crise du coronavirus dans le pays.

Une vingtaine de patrons de boîtes de nuit ont manifesté lundi dans le Morbihan, alors que leurs collègues du Finistère s'apprêtent aussi à se faire entendre dans les jours qui viennent.

300 dépôts de bilan en France

"Sur les 1.600 discothèques en France, 300 ont déjà déposé le bilan et cela va continuer à s'allonger dans les mois qui viennent", affirme Stéphane Gilles, gérant de deux boîtes de nuit à Brest, (La Factory et le Baroombar), adhérent du Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs (SNPL).

Petits boulots pour survivre

Car l'Etat aide, mais "pour l'entreprise c'est 1.500 euros, ce n'est pas suffisant." Il y a le chômage partiel, depuis près de six mois et la fermeture des boîtes, c'est à dire que les salariés sont payés... Pas les dirigeants. Comme les restaurateurs au printemps, certains sont obligés d'aller ramasser des fraises dans les serres pour avoir de quoi vivre, "l'ensemble des propriétaires d'établissement a été obligé de trouver des petits boulots, de reprendre un nouveau travail."

Et beaucoup de questions tournent dans la tête des professionnels de la nuit : "Il faudrait savoir pourquoi on en est arrivé là. _Nous sommes le seul secteur marchand qui reste fermé_, nous ne sommes pas non plus abondés de subventions. Nous sommes début septembre et nous n'avons toujours pas pu toucher un euro d'aide car les conditions sont drastiques. Et les banques sont derrière, à l'affût."

1.000 emplois directs dans le Finistère

"La question que l'on peut se poser c'est pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas réagi pour sauver un secteur qui représente _1.000 emplois directs uniquement dans le Finistère ?_"

Fermeture pour cause sanitaire, alors comment aller outre ? "On a fermé les discothèques parce qu'on considérait que l'activité ne pouvait être que propagateur du Covid. Mais que voit-on ? Des fêtes privées qui génèrent exactement la même chose et qui ne sont pourtant pas autorisées. Si c'est pour ouvrir dans les conditions sanitaires que l'on voit partout, on est capable de le faire, ce n'était pas la peine de nous priver de six mois d'activité."

Pour un protocole sanitaire adapté

"Le SNPL, avant la fin du confinement, a établi un protocole présenté aux différents ministères, mais qui a peu été regardé. _On est capable de rouvrir dans des conditions sanitaire propres_." Avec un hic : "Il ne faudrait pas ouvrir et être fermé dans la foulée, au premier problème de respect sanitaire."