Les patrons de Gironde veulent aider les jeunes à sortir de leur isolement

La CPME 33 (Confédération des Petites et Moyennes Entreprises) est partie de ce constat très simple : sur Bordeaux et la Métropole, beaucoup d'entreprises ont mis en place le télétravail pour leurs salariés, ce qui laisse sur le territoire un réservoir très important de bureaux inutilisés. En face, beaucoup de jeunes cherchent à sortir de chez eux pour pouvoir rompre quelque peu leur isolement, tout en continuant à travailler dans de bonnes conditions. L'organisation a donc décidé de lancer cette opération 1étudiant1entreprise, afin de les mettre en relation.

Une opération 100% solidaire

Contrairement à de nombreux autres appels lancés ces derniers mois, celui-ci ne vise absolument pas à aider ces jeunes à trouver un stage ou une alternance. "L'intérêt économique de l'entreprise à court terme est quasi-nul, en revanche l'intérêt humaniste lui est immense" précise Stéphane Loniewski, le vice-président de la CPME 33 à l'origine de cette idée inédite. Les petits patrons de Gironde sont donc appelés à ouvrir les portes de leurs locaux à ces jeunes, en les accueillant un ou deux jours par semaine, afin que ces derniers puissent venir étudier dans un cadre de travail propice.

L'avantage pour les jeunes est évident : rompre l'isolement si difficile à vivre pour la plupart d'entre eux. "En plus, ils pourront aussi déjeuner avec les quelques salariés présents dans les entreprises, et pourquoi pas échanger et nouer des contacts pour l'avenir" précise Stéphane Loniewski. "Nous tenterons de mettre en relation des jeunes et des entreprises ayant des centres d'intérêt en commun" rajoute-t-il.

Les étudiants sont indispensables pour notre société et essentiels pour notre économie de demain. Il faut prendre soin d'eux - Stéphane Loniewski

Un site de mise en relation

Afin de concrétiser cette idée inédite, la CPME de Gironde vient donc de créer un site internet qui permettra de mettre en relation les jeunes et les patrons girondins : 1etudiant1entreprise.fr

L'organisation patronale qui compte 700 adhérents dans notre département, table sur la mobilisation de 1000 patrons dès la fin de cette semaine. Elle espère également que l'idée sera reprise par d'autres fédérations professionnelles dans d'autres départements.

L'Université de Bordeaux et les organisations sociales universitaires ont décidé de soutenir cette initiative.