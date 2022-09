Les patrons de la région PACA alertent sur la hausse des prix de l'énergie

Le Collectif des Acteurs Economiques de Provence Alpes Côte d'Azur alerte sur les conséquences de la hausse des tarifs de l'énergie. Le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie Philippe Renaudi le détaille sur France Bleu Azur ce mercredi.

Les patrons de la région SUD tirent la sonnette d'alarme. Un collectif rassemblant la chambre des métiers, de l'artisanat, d'agriculture, de commerce, de l'économie sociale et solidaire, ainsi que le MEDEF, la CPME et l'U2P alerte sur les conséquences de la hausse des tarifs de l'énergie.

Invité ce mercredi de France Bleu Azur, Philippe Renaudi, président de la chambre régionale de commerce et d'industrie a détaillé les risques qu'une hausse de ces tarifs pourraient entraîner. "Cela peut avoir des conséquences sur l'emploi et l'investissement. Quand le cout de l'énergie n'est plus maîtrisé... Il faut se mettre à la place du chef d'entreprise qui est dans l'incapacité d'avoir une vision correcte de ce qu'il va se passer" détaille-t-il.

L'énergie pourrait "doubler voire tripler" pour certaines entreprises s'inquiète Philippe Renaudi, qui estime les aides gouvernementales suffisantes, mais pas assez lisibles. Il demande d'ailleurs une réponse européenne sur ce risque d'explosion des tarifs de l'énergie.