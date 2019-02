VIDÉO - Violences contre les élus : les patrons des groupes politiques entrent "unis" à l'Assemblée nationale

Les chefs de file des groupes politiques de l'Assemblée nationale se joints au président Richard Ferrand pour entrer dans l'hémicycle mardi après-midi. Une action symbolique visant à dénoncer les récentes violences et dégradations commises à l'encontre des domiciles et permanences parlementaires.

De Christian Jacob (LR) à Jean-Luc Mélenchon (LFI), les présidents des groupes politiques ont accompagné Richard Ferrand au travers de la haie d'honneur de la garde républicaine et jusqu'au pied du "perchoir" de l'Assemblée nationale avant la séance des questions au gouvernement ce mardi. Une action symbolique visant à dénoncer les actes de violences, d’intimidations et les dégradations commises à l’encontre des représentants de la Nation ces derniers mois.

Les Présidents des groupes politiques condamnent unanimement les actes de violences, d’intimidations et les dégradations commises à l’encontre des représentants de la Nation.



En signe d'unité, ils accompagnent le Président lors de son entrée dans l'hémicycle. #QAG#DirectANpic.twitter.com/Vq9AoFnAnf — Assemblée nationale (@AssembleeNat) February 12, 2019

Le président de l'Assemblée nationale, dont le domicile personnel dans le Finistère a été visé vendredi par une tentative d'incendie, a été applaudi à l'ouverture de la séance. "Ces actes inacceptables portent atteinte à la République et à la démocratie tout comme les actes de racisme et d’antisémitisme, radicalement contraires aux valeurs de la République, et que nous ne tolérerons jamais" a-t-il déclaré.

.@RichardFerrand: "Ces actes inacceptables portent atteinte à la République et à la démocratie tout comme les actes de racisme et d’antisémitisme, radicalement contraires aux valeurs de la République, et que nous ne tolérerons jamais." #DirectAN#QAGpic.twitter.com/HupZ5T8aA0 — Assemblée nationale (@AssembleeNat) February 12, 2019

Plus de 80 "dégradations, exactions" visant des permanences parlementaires ou des domiciles ont été recensées depuis le début du mouvement des "gilets jaunes", a indiqué le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nuñez. Samedi, des "gilets jaunes" du cortège parisien ont tenté d'enfoncer des palissades devant le Palais Bourbon, et ont lancé divers projectiles.

Le président (LR) du Sénat, Gérard Larcher, a également pris la parole et apporté son soutien aux élus de la chambre basse."Rien ne justifie le recours à la violence, rien ne justifie de bafouer l'Etat de droit, rien ne justifie les provocations contre la République" a-t-il déclaré en ouverture de séance.