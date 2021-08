Les touristes français sauvent la saison d'été en Pays de Savoie

Les touristes sont nombreux cet été dans nos montagnes. Malgré la mauvaise météo et la situation sanitaire, la fréquentation a augmenté de 10% en Pays de Savoie par rapport à l'année dernière, pour revenir au niveau d'une année "normale", comme 2019. Le mois d'août est particulièrement fructueux, avec 71% des hébergements réservés.

Les Français ont sauvé la saison

Faute de touristes étrangers, beaucoup de Français ont opté pour les Pays de Savoie pour les vacances d'été. "D'habitude la proportion d'étrangers est très importante chez nous", explique Carole Duverney, la responsable de l'Observatoire de Savoie Mont-Blanc Tourisme. "Cette année, les touristes français ont permis de compenser le manque de fréquentation étrangère."

Depuis l'année dernière on voit arriver des "primo-accédants" à la montagne, c'est-à-dire des nouveaux touristes pas du tout habitués à la montagne.

Les touristes étrangers ont disparu avec la crise du Covid, notamment les Italiens, qui ne représentent plus que 4% de la fréquentation étrangère. "La crise les a durement touchés, aujourd'hui ils restent en Italie pour les vacances", explique Carole Duverney.

Moins de consommation

Beaucoup de touristes... mais moins de consommation. "Les Français ont un niveau de dépense plus bas que les étrangers. Eux dépensent plus, notamment pour les activités sportives", décrit la directrice de l'Observatoire. Même chose pour les restaurants et les hébergements : les touristes étrangers ont plus tendance à dépenser de l'argent pour un meilleur confort. "Malgré la fréquentation, les retombées économiques sont moins importantes cet été", conclue-t-elle.