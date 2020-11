"Les paysans sont en détresse" : l'inquiétude des exploitants familiaux en Berry

"Les petits exploitants sont en danger. Et le Covid-19 a accéléré les choses", avertit Jean-Claude Wailliez. Secrétaire national du Modef (Mouvement de défense des exploitants familiaux) et lui-même producteur installé à Vatan (Indre), il s'inquiète des conséquences de la crise économique sur la filière agricole. Surtout avec le deuxième confinement jusqu'au 1er décembre. "Il y a une perte de pouvoir d'achat, la clientèle diminue sur les marchés. Le voile de la misère est en train d'arriver sur les paysans", ajoute Jean-Claude Wailliez.

Plusieurs exploitations ont mis la clé sous la porte

Une étude a été menée par le Modef sur les difficultés rencontrées par les exploitants familiaux depuis l'épidémie de coronavirus. En Berry, une quarantaine d'exploitations sont vraiment dans le rouge. Trois liquidations judiciaires ont été prononcées dans l'Indre, sept autres exploitations restent menacées. Dans sa fromagerie, Olivier n'est pas encore asphyxié. Mais la situation est délicate. "De plus en plus, on creuse le déficit. Notre avenir est très incertain. On ne va pas pouvoir tenir longtemps comme ça", prévient-il.

Le premier confinement a déjà mis sa trésorerie à rude épreuve. "Quand les marchés ont rouvert, il y avait peu de monde. Les clients avaient peur de sortir. On a divisé par deux nos recettes. Économiquement, ça va être un peu la catastrophe avec ce deuxième confinement", s'inquiète Olivier.

Un deuxième confinement qui risque d'être fatal

Jusqu'au 1er décembre, une partie de l'économie française est à nouveau confinée. Les marchés restent ouverts. Mais ça reste un coup dur supplémentaire pour la filière agricole. "Bien sûr que l'agriculture souffre. Avec la fermeture des bars et des restaurants, il y a un effet domino sur les petits producteurs. Certains en sont à quémander des commandes", explique Jean-Claude Wailliez.

Lui pointe du doigt l'attitude des banques. "Les banques ne répondent pas et n'aident pas les paysans en difficulté. Vous avez le cas d'un paysan obligé de vendre une partie de leur troupeau pour nourrir le reste du troupeau. Vous avez un éleveur obligé de vendre tout le troupeau pour rembourser l'échéance du prêt. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire sans son outil de travail ?", s'indigne le secrétaire national du Modef.

Le nombre d'agriculteurs va diminuer si on ne réagit pas très vite"

Le rôle majeur que joue le consommateur

Pour aider les petits producteurs, les consommateurs que nous sommes ont un rôle à jouer. "Quand vous sortez de chez vous, regardez si vous avez un producteur, achetez chez lui car les paysans sont en détresse", insiste Jean-Claude Wailliez. La solidarité doit jouer à plein.

