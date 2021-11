Licences de pêche : pour les pêcheurs boulonnais, il est temps que ça bouge

_"Moi j'ai un bateau de 12 mètres, j'ai 4 hommes d'équipages. 4 familles qui vivent de ce bateau",_s'inquiète Stéphane Pinto, qui est aussi vice-président du comité des pêches des Hauts-de-France. La France et le Royaume-Uni n'ont toujours pas trouvé de compromis dans le dossier des licences de pêche. Les discussions vont se poursuivre ce mardi 2 novembre a annoncé Emmanuel Macron.

A Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche Français, les pêcheurs attendent que ça bouge. 5 bateaux sur 82 attendent l'autorisation de travailler dans les eaux Anglaises depuis 10 mois. "Nous sommes inquiets, confie Stéphane Pinto. On serait heureux de savoir qu'on a de nouveau les autorisations mais c'est assez tendu, donc ce que je crains, c'est que Boris Johnson ne revienne pas sur sa position et qu'on se retrouve sans pouvoir aller pêcher."

Avant les fêtes, on cible d'habitude le tourteau, le homard, par exemple. On a pas pu et on aura pas la possibilité de mettre un peu d'argent de côté pour passer les mois d'hiver qui sont plus difficiles pour la pêche - Stéphane Pinto