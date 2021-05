Les pêcheurs manchois repartent bredouilles après leur mobilisation sur l'île de Jersey

Ils étaient venus pour ça : pour pouvoir parler des difficultés rencontrées auprès de l'île de Jersey depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais au final, les pêcheurs manchois mobilisés ce jeudi autour d'un blocus du principal port de Saint-Hélier repartent frustrés de leur mobilisation. À la mi-journée, ils ont pourtant pu s'entretenir avec Ian Gorst, le ministre des Affaires étrangères locaux. Une entrevue de deux heures qui n'a rien donné de concret.

Jersey campe sur ses positions

Auprès des quatre pêcheurs retenus pour former une délégation, Ian Gorst a notamment défendu les arguments proposés depuis ce mercredi par Jersey : les licences de pêche ont été délivrées via des documents de l'administration française. Pour les Britanniques, l'accord post-Brexit est donc respecté, pas question de revenir en arrière.

Les bateaux repartent après leur mobilisation. - Marine Traffic

"On est juste dégoûté", regrette Hugo Musard, pêcheur de Carteret mobilisé lors de cette action. À bord de son bateau, sur le chemin du retour, il ne voit plus qu'une option : s'en remettre au gouvernement français et attendre que les menaces soient mises à exécution. La ministre de la Mer Annick Girardin avait effectivement prévenu cette semaine : l'électricité sera coupée sur l'île si la situation ne s'améliore pas.