Les pénuries de vélos électriques vont durer au moins jusqu'en 2023

Ce jeudi 21 octobre, les Assises nationales du vélo à assistance électrique ont lieu à Grenoble. Depuis la crise sanitaire, les pénuries sont de plus en plus importantes. Dans les boutiques de vélos, les listes d'attentes s'allongent.

Toute la journée, des conférences autour du marché du vélo électrique, du tourisme et du recyclage de batterie par exemple, auront lieu aux Assises nationales du vélo à assistance électrique. Cette année, elles se tiennent à Grenoble, au centre de congrès du World trade center dans le quartier Europole, alors que les pénuries sont de plus en plus importantes. "Là on a moins d'un dizaine de vélos neufs alors qu'on devrait en avoir 80 environ en stock", les rayons de Laurent Boursette, le gérant d'Energy Bikes sont en effet clairsemés. "Avec le déconfinement, nous avons eu beaucoup de clients voulant passer au vélo électrique pour éviter les transports en commun. Nous en avons vendu beaucoup plus qu'à la normale, actuellement les stocks sont très faibles", constate-t-il.

Une hausse de la demande qui s'ajoute à des pénuries de vélos neufs, mais aussi de pièces détachées, majoritairement produites en Asie. "Toute la chaine est impactée, se désole Laurent Boursette. Il y a certains vélos que l'on ne prend pas en réparation, parce que l'on sait qu'il y a plusieurs mois de rupture sur certaines pièces. Parfois on demande aux clients d'attendre et de continuer à rouler, même avec des pièces usées." Forcément ces pénuries ont un impact sur sa trésorerie. Il s'attend à perdre la moitié de son chiffre d'affaires pour le mois d'octobre.

Des listes d'attente jusqu'en juin 2022

Arnaud Goyer, responsable de la boutique Death is hype, à Grenoble fait le même constat : "On me commande des vélos avec des délais de livraison importants. Certains vont jusqu'en juin 2022. On a rencontré des dirigeants de marques partenaires pour qui le retour à la normale n'est prévu qu'en 2023, voire 2024." Même si la situation est alarmante, pour l'instant il n'envisage pas de se séparer de ses employés.