Les pépinières Desmartis de Bergerac jouent la carte de l'environnement

Les pépinières Desmartis de Bergerac, connues et reconnues en Europe et au-delà depuis plus de 70 ans pour leur spécialité le Lagerstroemia, souhaitent être plus vertueuses pour des questions d'éthiques mais aussi pour des raisons commerciales.

Les pépinières Desmartis de Bergerac bannissent désormais les pots noirs non recyclables - Pépinières Desmartis Les pépinières Desmartis passent au vert. A l'heure où l'on tente de limiter l'empreinte carbone. Cette maison créée en 1874 par la famille Desmartis à Bergerac a décidé de changer ses habitudes Patrick Chassagne, directeur des pépinières était l'invité de la Nouvelle Eco ce mercredi 28 mars. Il les a racheté en 2014, avec l'ancien directeur commercial de Jardiland Bergerac. Le premier changement concerne les pôts qui changent de couleur pour être recyclables. Des changements dans la gestion de l'eau avec notamment l'arrosage au goutte à goutte. La diminution des engrais, pesticides et autres fongicides notamment par du paillage. Diminution également de l'usage de la tourbe qui compose le terreau. La pépinière s'étend sur 300 hectares à Bergerac, 65 hectares de culture en pots, 100 hectares de pépinières plein champ

et une centaine d'hectares consacrée à la production de céréales pour faire tourner les jachères. La clientèle est composée à 80% de jardineries et de magasins de bricolage. Collectivités, paysagistes et grossistes pour les 20% restants.