Les pères Noël verts en Haute-Vienne : "des jouets, des chocolats mais aussi des moments de partage"

Du renfort pour le Père Noël ! Le Secours Populaire de la Haute-Vienne a lancé la 41ème campagne des Père Noël verts, pour collecter des jouets et des denrées alimentaires à destination des familles démunies. C'est aussi du lien social, rappelle le secrétaire général, invité de France Bleu à 8h15.

Depuis quelques jours, les Pères Noël verts ont repris leur costume aux couleurs de l’espoir. Jusqu'à la fin de l'année, le Secours Populaire va collecter et distribuer des jouets et des produits alimentaires pour les familles démunies. Le secrétaire général de l'association en Haute-Vienne, Thierry Mazabraud, répondait ce matin aux questions de Nathalie Col.

Les fêtes de fin d'année, entre opulence et solidarité

L'an dernier, le Secours Populaire a accompagné 10.000 personnes en Haute-Vienne, dont 20% de familles monoparentales, et de plus en plus de personnes âgées, "ce qui doit nous questionner", note Thierry Mazabraud, "et des travailleurs pauvres, du fait de contrats à temps partiel, ou à durée limitée". Et ces familles "ressentent encore plus douloureusement les difficultés au moment des fêtes de fin d'année, période d'opulence", souligne-t-il. Mais c'est aussi une période "de solidarité" dans laquelle s'inscrivent les Pères Noël verts.

Au-delà de l'aide matérielle, offrir de bons moments

France Bleu Limousin dispose d’ailleurs d’une hotte pour relayer l'opération, en collectant des jouets neufs ou en bon état. Le Secours Populaire tient des stands sur des marchés de Noël, notamment à Limoges, pour récolter des fonds, via la vente de boites de galettes, pour cette opération. Au-delà de l''aide matérielle (jouets, livres, chocolats), "c'est aussi du lien social, le partage de moments (repas, goûters, sorties) : il va y en avoir plein jusqu'à la fin de l'année, et on terminera avec un réveillon de la St Sylvestre".

en savoir plus France Bleu Limousin remplit la hotte du Père Noël Vert du Secours Populaire

Thierry Mazabraud note aussi l'engagement de l’association envers les migrants accueillis dans le département, et "'l'initiative de Mathieu Chedid qui a souhaité inviter à son concert un certain nombre d'entre eux**", la semaine prochaine au Zenith de Limoges**. "Le Secours Populaire est très présent dans les centres d'accueil" et ce sera particulièrement fort pour le Noël des enfants.

Réécoutez l'interview en intégralité ici.