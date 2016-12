Les pères Noëls verts du Secours Populaire battent le pavé pour les plus démunis à Marseille

Ils sont tout petits et tout verts ! 400 enfants déguisés en Pères Noël Vert ont soutenu le Secours Populaire ce mercredi 21 décembre. Les Pères Noël verts défilent chaque année dans les rues depuis 40 ans pour permettre à tous de fêter Noël dignement.

Une vague verte a déferlé sur le centre-ville de Marseille ce mercredi 21 décembre, une vague de 400 petits Pères Noël. Ils tendent de petites boîtes aux passants pour récolter des dons... Camille fait ses derniers achats pour Noël, elle les croise, attendrie : "Des petits nains verts nous ont sauté dessus et c'est volontiers qu'on aide si on peut".

Parmi les petits bénévoles, Djibril et Kaïs ont l'accessoire indispensable sur la tête : "Le bonnet du Papa Noël Vert ! On récolte des sous, ils vont les donner au Père Noël et le Père Noël pourra offrir des cadeaux à des enfants qui sont dans le besoin." Tous les dons permettront au Secours Populaire d'aider les familles démunies à fêter Noël. Rony, 10 ans a un discours bien rodé pour convaincre les gens qu'il croise.

"Je leur dis qu'une pièce, c'est rien ! Ça peut illuminer un enfant avec un jouet ou quelque chose d'autre."

Placer les enfants au cœur de la solidarité

Une opération pour récolter des sous, mais aussi pour permettre aux enfants d'agir comme l'explique Gaëlle Salado. Elle est responsable des initiatives de jeunes du Secours Populaire : "On a une volonté avec eux de construire d'autres choses et vraiment de construire la solidarité avec eux. Ça leur donne confiance en eux, ça leur donne une réelle existence, ça les responsabilise."

La parade a permis de récolter près de 500 euros, qui serviront à la campagne de Noël du Secours Populaire.

Les enfants ont battu le pavé pour les plus démunis à Marseille. © Radio France - Claire Bargelès