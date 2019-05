Les personnels des crèches mobilisés à Limoges autour d'un mot d'ordre : pas de bébés à la consigne

Limoges, France

"Les bébés ne sont pas des sardines" c'est ce que sont venus dire ce jeudi matin devant la préfecture à Limoges les personnels des crèches en grève pour s'opposer au projet de réforme du gouvernement. Le ministère de la santé veut assouplir les conditions d'accueil pour proposer plus de places dans les crèches mais sans augmenter le taux d'encadrement. Or, on travaille déjà à flux tendu expliquent des auxiliaires et puéricultrices.

La mobilisation débute par un rassemblement devant la préfecture à Limoges © Radio France - Françoise Ravanne

"On nous demande d'accueillir davantage d'enfants et ce n'est pas possible, on ne va pas pousser les murs "explique Sophie, employée dans une crèche municipale à Limoges et "on ne pourra plus avoir autant d'attention pour les tous petits si le gouvernement nous oblige à accueillir plus d'enfants" ajoute t-elle.

Les personnels des crèches ne manquent pas d'imagination pour se faire entendre des pouvoirs publics © Radio France - Françoise Ravanne

Les fonctionnaires territoriaux de la petite enfance ont aussi exprimé un grand nombre de revendications en premier lieu la création de nouvelles structures d'accueil "On veut de la qualité et pas de la quantité" disent-ils.

Un panel de mots d'ordre pour exprimer leur colère © Radio France - Françoise Ravanne

"Pour assurer la qualité d'accueil des tous petits il faut une personne professionnelle pour 5 enfants et pas moins" ont tenu à exprimer tous les personnels des crèches présents à la manifestation.