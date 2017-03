Les personnels des hôpitaux appelés à la grève ce mardi contre la dégradation de leurs conditions de travail

Les salariés du secteur de la santé, du public comme du privé, sont appelés à faire grève ce mardi par l'intersyndicale FO-CGT et SUD, pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. Les infirmiers salariés et libéraux participent également au mouvement.

Les salariés des secteurs sanitaire et médico-social, du public comme du privé, sont invités à faire grève ce mardi, pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. Le mouvement est né de l'appel de l'intersyndicale FO-CGT et SUD. Les infirmiers salariés et libéraux, également invités à cesser le travail par un collectif d'une dizaine d'organisations, participeront à la manifestation parisienne et à des actions en région.

Épuisement professionnel, restructurations et remise en cause des 35 heures

Déjà mobilisés le 8 novembre, les syndicats entendent défendre "un système de santé, de protection sociale et un service public de haut niveau", a expliqué Mireille Stivala, la secrétaire générale de la fédération CGT santé et action sociale, jeudi dernier lors d'une conférence de presse. L'appel à la grève a notamment été "rejoint" par les syndicats CGT, FO, FA-FPT (Autonomes) et FSU de la fonction publique territoriale. "Conditions de travail très dégradées", "épuisement professionnel", "restructurations", "remise en cause des 35 heures alors que les comptes épargne-temps explosent" : la liste des griefs est longue.

Des manifestations dans une quarantaine de villes

"Quel que soit le prochain gouvernement, nos revendications resteront identiques", a prévenu Denis Basset, secrétaire général de la branche Santé de FO. Des manifestations sont prévues dans une quarantaine de villes, selon Mireille Stivala. Comme le 8 novembre, l'intersyndicale devra composer avec une mobilisation spécifique aux infirmiers salariés et libéraux. A Paris, elle donne rendez-vous à ses troupes à la mi-journée place Denfert-Rochereau, lieu également choisi par le collectif d'une dizaine d'organisations infirmières. Les hôpitaux ne devraient pas être perturbés, les personnels pouvant être assignés pour assurer la continuité des soins.

Les salariés se dévouent, mais au détriment de leur santé" - Mireille Stivala, de la CGT santé

Les salariés se retrouvent dans "des dispositions très difficiles pour rendre un service de haut niveau. Ils se dévouent, mais au détriment de leur santé" a dénoncé Mme Stivala, également "très inquiète pour la prise en charge des patients". "Les personnels ont mal à leur éthique", a déploré Jean Vignes, son homologue de SUD-Santé sociaux.

Grève et Manif le 7 Mars à Paris ! Avec les infos pratiques et les derniers tracts ! https://t.co/iePTvvHuhS pic.twitter.com/u9jKAhtpUV — SUD Santé Sociaux (@SudSanteSociaux) March 4, 2017

Au moins cinq suicides d'infirmiers l'été dernier

Face à la colère du secteur et après le suicide d'au moins cinq infirmiers l'été dernier, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, avait dévoilé début décembre un plan pour l'amélioration de la qualité de vie au travail des hospitaliers. Mais les personnels réclament "rapidement des mesures fortes en termes d'emplois et d'effectifs", a lancé la responsable CGT. L'intersyndicale réclame en outre l'abandon des groupements hospitaliers de territoire (GHT), du plan triennal d'économies de "3,5 milliards" d'euros avec notamment une maîtrise de la masse salariale équivalant à 22.000 postes, ou encore "l'arrêt des fermetures de lits".