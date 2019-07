Les personnels des urgences du CHU de Caen toujours mobilisés

Une soixantaine de personnels des urgences du CHU de Caen se sont mobilisés ce mardi après-midi. Depuis le 24 juin dernier, ils sont en grève. Ils réclament plus de moyens humains et matériels, mais aussi plus de lits d'hospitalisation. Les salariés grévistes se sont bruyamment fait entendre.

"Il y'a urgence aux Urgences" ou encore "Ah qu'est-ce qu'on est serré au fond de ces urgences chantent les passions" sur l'air désormais célèbre des Sardines de Patrick Sébastien. Les personnels grévistes du CHU de Caen se sont fait entendre ce mardi après-midi. Ils ont défilé autour du centre hospitalier allant notamment à la rencontre des passants. La soixantaine de personnes mobilisée s'est aussi bruyamment exprimé sous les fenêtres de la direction des ressources humaines.

"La difficulté essentielle que l'on rencontre c'est de pouvoir mettre nos patients dans des services, explique une infirmière des urgences du CHU de Caen. Et on ne peut pas faute de place et de fermeture de lits d'hospitalisation. C'est des malades qui sont, j'oserai le dire même si ce n'est pas beau, stockés dans les urgences sur des brancards les uns à côté des autres, sans aucune intimité ni dignité car ce n'est pas agréable de se retrouver à 4 dans un même box."

Les annonces au début du mois de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, ne suffisent pas selon cette autre salariée des urgences du centre hospitalier caennais : "La prime de 100 euros par mois pour la reconnaissance des violences que l'on subit c'est très bien, mais nos demandes primaires sont pour les patients. On veut plus de moyens matériels, du personnel et plus de lits d'hospitalisation."