Les personnels hospitaliers manifestent dans les deux Charentes

Les professionnels de santé manifestent partout en France pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail, les difficultés d'accueil et de prise en charge des patients. La situation s'aggrave à mesure que l'épidémie dure. Le personnel est épuisé et en colère du manque de moyen. Ils demandent la création de lits dans les hôpitaux et une augmentation de leur salaire de 300 € net mensuel.

Dans nos départements, une manifestation est prévue à Ruffec, entre 13heures et 15 heures devant l'hôpital. A Angoulême, place de la Bussatte à 14 heures, puis à 15 heures devant l'ARS. A Rochefort ce sera à 11 heures devant le Centre Hospitalier. A La Rochelle, rendez-vous est donné à 13h30 devant l’hôpital St Louis.