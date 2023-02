Trains, bus, écoles : les perturbations du mardi 7 février en Seine-Maritime et dans l'Eure

Trains normands

La circulation des trains sera fortement perturbée :

29%, moins d'un tiers des trains et cars réguliers circuleront sur les lignes :

- Paris-Caen-Cherbourg

- Paris-Trouville/Deauville

- Paris-Rouen-Le Havre

- Rouen-Dieppe

- Caen-Lisieux

Des perturbations sont à prévoir également mercredi 8 février.

Transports en communs

Dans l'agglomération rouennaise, le réseau de transports en commun de Astuce prévoit:

Métro : 70 % de trafic assuré de 6h à 20h00

Lignes TEOR : 50% de trafic assuré de 6h30 à 19h30

Lignes FAST F1, F2, F3, F4, F5, F7, F8 : 55 % de trafic assuré de 6h30 à 19h30

Ligne de bus 11 : 55 % de trafic assuré de 6h30 à 19h30

Lignes de bus 10, 15, 20, 22, 27 : 35 % de trafic assuré de 6h30 à 19h30

Ligne F6, 13, 14, 26, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 529, 530, A, F, F9 : circulent normalement

Lignes B, C, E, G : circulent en horaires vacances scolaires (période bleue)

Allobus : service légèrement perturbé le matin

Lignes 41, 43, noctambus : ne circulent pas

Lignes scolaires (secteurs Rouen, Plateau Nord, Plateau Est, Darnétal, Canteleu, Vallée du Cailly et Elbeuf) : circulent normalement

Filo’r : trafic perturbé

Les lignes Cars Hangard (collège Duclair et primaires du secteur Seine Austreberthe) et Calypso ne sont pas concernés par cette grève.

Au Havre, des perturbations sur le réseau Lia

Perturbations sur les lignes 31, 41, 60, 70, 71, 90, 91

Certaines lignes ne fonctionnent pas... la 11, 14, 16, 18 / F18 et funiculaire

Plus d'infos 👉 http://bit.ly/2L2cbxL

Ecoles

A Rouen, voici la liste des écoles perturbées par le mouvement de grève :

Un mouvement de grève national perturbe le fonctionnement des services périscolaires mardi 7 février 2023. Voici l'organisation prévue dans les écoles concernées :

Pour les maternelles:

Baker (Joséphine) : accueils du matin et du soir fermés, pas de restauration, ni de pique-nique

: accueils du matin et du soir fermés, pas de restauration, ni de pique-nique Balzac (Honoré de) : accueils du matin et du soir fermés, pas de restauration, ni de pique-nique

: accueils du matin et du soir fermés, pas de restauration, ni de pique-nique Brière : situation normale

: situation normale Brouettes (Hameau des) : situation normale

: situation normale Carpantier (Marie-Pape) : situation normale

: situation normale Cartier (Marcel) : situation normale

: situation normale Claudel (Camille) : situation normale

: situation normale Corneille (Thomas) : accueils du matin et du soir ouverts, pas de restauration mais pique-nique fourni par l'école

: accueils du matin et du soir ouverts, pas de restauration mais pique-nique fourni par l'école Debussy (Claude) : situation normale

: situation normale Fabulettes (les) : accueils du matin et du soir ouverts, pas de restauration mais pique-nique possible (à fournir par les familles)

: accueils du matin et du soir ouverts, pas de restauration mais pique-nique possible (à fournir par les familles) Ferry (Jules) : accueil fermé le matin, accueil du soir et restauration ouverts

: accueil fermé le matin, accueil du soir et restauration ouverts Fontaine (Jean de la) : situation normale

: situation normale France (Anatole) : accueils du matin et du soir fermés, pas de restauration, ni de pique-nique

: accueils du matin et du soir fermés, pas de restauration, ni de pique-nique Graindor (Catherine) : situation normale

: situation normale Hachette (Jeanne) : accueils du matin et du soir ouverts, pas de restauration mais pique-nique fourni par l'école

: accueils du matin et du soir ouverts, pas de restauration mais pique-nique fourni par l'école Houdemare (Marie) : situation normale

: situation normale Kergomard (Pauline) : situation normale

: situation normale Lefort (Achille) : situation normale

: situation normale Lion (Guillaume) : situation normale

: situation normale Marot (Clément) : accueils du matin et du soir fermés, restauration ouverte

: accueils du matin et du soir fermés, restauration ouverte Messier (Marguerite) : situation normale

: situation normale Nibelle (Maurice) : situation normale

: situation normale Nicolle (Charles) : situation normale

: situation normale Parks (Rosa) : situation normale

: situation normale Pasteur (Louis) : accueil du matin ouvert, accueil du soir et restauration fermés (pas de pique-nique)

: accueil du matin ouvert, accueil du soir et restauration fermés (pas de pique-nique) Pépinières (Saint-Julien) : accueils du matin et du soir fermés, pas de restauration, ni de pique-nique

: accueils du matin et du soir fermés, pas de restauration, ni de pique-nique Rameau (Jean-Philippe) : situation normale

: situation normale Ronsard (Pierre de) : école fermée

Pour les écoles élémentaires :

Bachelet : situation normale

situation normale Balzac (Honoré de) : accueils du matin et du soir fermés, pas de restauration, ni de pique-nique

: accueils du matin et du soir fermés, pas de restauration, ni de pique-nique Bimorel (Laurent de) : accueils du matin et du soir fermés, pas de restauration, ni de pique-nique

: accueils du matin et du soir fermés, pas de restauration, ni de pique-nique Corneille (Marthe) : situation normale

: situation normale Debussy (Claude) : situation normale

: situation normale Duboccage (Marie) : accueil du matin ouvert, accueil du soir et restaurations fermés (pas de pique-nique)

: accueil du matin ouvert, accueil du soir et restaurations fermés (pas de pique-nique) Ferry (Jules) : accueil du matin et du soir fermés, restauration ouverte

: accueil du matin et du soir fermés, restauration ouverte Fontaine (Jean de la) : situation normale

: situation normale France (Anatole) : accueils du matin et du soir fermés, pas de restauration, ni de pique-nique

: accueils du matin et du soir fermés, pas de restauration, ni de pique-nique Franklin (Benjamin) : situation normale

: situation normale Houdemare (Marie) : situation normale

: situation normale Legouy : accueils du matin et du soir fermés, pas de restauration, ni de pique-nique

: accueils du matin et du soir fermés, pas de restauration, ni de pique-nique Marot (Clément) : accueil du soir ouvert, accueil du matin et restauration fermés (pas de pique-nique)

: accueil du soir ouvert, accueil du matin et restauration fermés (pas de pique-nique) Maupassant (Guy de) : situation normale

: situation normale Michelet : école fermée

: école fermée Mullot : accueils du matin et du soir ouverts, pas de restauration, ni de pique-nique

: accueils du matin et du soir ouverts, pas de restauration, ni de pique-nique Nicolle (Charles) : accueils du matin et du soir ouverts, pas de restauration mais pique-nique fourni par l'école

: accueils du matin et du soir ouverts, pas de restauration mais pique-nique fourni par l'école Parks (Rosa) : situation normale

: situation normale Pasteur (Louis) : situation normale

: situation normale Pépinières (Saint-Julien) : accueil du matin fermé, accueil du soir et restauration ouverts

: accueil du matin fermé, accueil du soir et restauration ouverts Pottier : situation normale

: situation normale Pouchet : situation normale

: situation normale Rameau (Jean-Philippe) : situation normale

: situation normale Sapins : accueils du matin et du soir fermés, pas de restauration, ni de pique-nique

: accueils du matin et du soir fermés, pas de restauration, ni de pique-nique Sylvestre (Anne) : situation normale

: situation normale Villon : situation normale

Au Havre, vous trouverez la liste en suivant ce lien.

Points de rassemblements

10h - Cours Clémenceau à Rouen. Le parcours ne passera pas cette fois ci par trois ponts.

10h - Evreux, Pré du Bel Ebat

10h30 - Gare SNCF de Dieppe

14h30 - Esplanade de la mairie à Lillebonne

14h30 - Fécamp, esplanade Herni Dunant

15h - Place Guillaume le Conquérant à Eu

17h - Place de la mairie à Elbeuf

17h30 - Une retraite aux flambeau au Havre, départ de l'hotel de ville

Points de rassemblements

10h - Cours Clémenceau à Rouen. Le parcours ne passera pas cette fois ci par trois ponts.

10h - Evreux, Pré du Bel Ebat

10h30 - Gare SNCF de Dieppe

14h30 - Esplanade de la mairie à Lillebonne

14h30 - Fécamp, esplanade Herni Dunant

15h - Place Guillaume le Conquérant à Eu

17h - Place de la mairie à Elbeuf

17h30 - Une retraite aux flambeau au Havre, départ de l'hotel de ville