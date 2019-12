Les perturbations SNCF pour la journée du 11 décembre dans les Landes

Département Landes, France

La circulation ferroviaire sera encore perturbée ce mercredi 11 décembre. Septième jour de mobilisation contre la réforme des retraites. La SNCF conseille toujours aux voyageurs qui le peuvent d'annuler ou de reporter leurs déplacements.

En Nouvelle-Aquitaine, 4 TER sur 10 seront en circulation (trains + autocars de substitution). Il y aura un aller-retour entre Dax et Bordeaux. 245 autocars de substitution sont répartis sur l'ensemble du territoire régional. Pour les TGV, il y aura trois allers-retours entre Paris et Bordeaux et un aller-retour entre Hendaye et Paris.