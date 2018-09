Strasbourg, France

Les petites cantines débarquent à Strasbourg ! L'idée est d'abord née à Lyon, où trois lieux de ce type existent déjà. Ce sont des cantines de quartier solidaires où les habitants viennent quand ils le souhaitent pour cuisiner ensemble et/ou partager un repas.

Stéphanie Grosjean veut lancer ce concept dans la capitale alsacienne : "Il n'y a pas de cuisinier professionnel, ce sont les habitants qui viennent préparer le repas et d'autres viennent partager ces repas. La cuisine est un prétexte pour créer du lien entre les habitants des quartiers des grandes villes." Une adhésion à l'association est demandée aux personnes qui souhaitent participer et les repas sont à prix libres. "On propose le prix de neuf euros pour l'entrée-plat-dessert, à titre indicatif, et les gens payent plus ou moins selon leurs besoins et envie."

Une dizaine de participants sont venus cuisiner lors de la première Petite cantine éphémère à la Manufacture de Strasbourg le 16 septembre 2018. - Les petites cantines

L'association cherche un local pour ouvrir début 2019

A présent, l'association cherche un local dans le quartier de la gare, idéalement autour du faubourg national, "pour faire le lien avec le quartier de la Laiterie" expliqueStéphanie Grosjean. "Notre projet est viable et nous avons les fonds pour louer le local mais nous cherchons des partenaires financiers, notamment pour la mise aux normes du local", explique la responsable alsacienne qui souhaiterait ouvrir la première petite cantine strasbourgeoise au printemps 2019.

Une seconde ouverture est prévue pour 2020, cette fois-ci les locaux sont déjà trouvés : "Nous seront hébergés à la Manufacture des tabacs car avons remporté l'appel à projet Lab qui promeut l'agriculture biologique pour tous."

L'équipe strasbourgeoise des Petites cantines lors de la première édition éphémère à la Manufacture de Strasbourg le 16 septembre 2018. - Les Petites cantines

Des petites cantines éphémères organisées tous les mois

En attendant de trouver un local près de la gare, l'association organise des cantines éphémères tous les mois. La première, à la Manufacture des tabacs a rassemblé une dizaine de cuisiniers amateurs et une soixantaine de participants pour le repas. La prochaine aura lieu le 22 octobre au Graffalgar (à côté de la gare de Strasbourg).

Inscriptions et renseignements sur la page facebook Les Petites cantines Strasbourg.