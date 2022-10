Les petites entreprises de l'Indre subissent les pénuries de carburant

Les pénuries de carburants pourraient bien durer encore plusieurs jours. La grève est reconduite ce mercredi chez TotalEnergies , en réponse notamment à la décision de réquisition des personnels des dépôts Esso-ExxonMobil annoncée la veille par la Première Ministre. Il va donc falloir encore prendre son mal en patience à la station-service pour espérer remplir un peu son réservoir ; dans l'Indre, même les petites stations sont concernées . Une situation qui touche les particuliers et les entreprises : certaines sont obligées de réduire la voilure, explique ce mercredi matin Emmanuel Mardon, président de la CPME de l'Indre. "Dans la plupart des TPE, PME et notamment entreprises de service, on a besoin de se déplacer", explique-t-il. "Du côté des salariés comme des véhicules des entreprises, on a des remontées concernant les pénuries de carburant".

Des entreprises en décroissance

Face à cette problématique, la plupart des entreprises n'ont d'autre choix que de réduire leur production : "Elles font comme depuis le début de la crise, c'est-à-dire qu'elles produisent moins, et se mettent en décroissance, ce qui veut dire une mauvaise santé fiscale annoncée". C'est pourquoi Emmanuel Mardon se réjouit de l'annonce des réquisitions de personnels dans les dépôts de carburant Esso.

"C'est une période vraiment trop tendue pour se permettre d'avoir des personnels qui ne puissent pas intervenir"

Une période tendue aussi à cause du retour de l'épidémie de Covid-19, même si son impact est "occulté" explique Emmanuel Mardon. "D'une part, ce n'est pas la première crise et les habitudes sont prises aussi bien au niveau des conseils sanitaires de l'entreprise que du télétravail quand c'est possible, que d'une organisation avec les salariés. Et c'est aussi occulté par la crise carburant et la crise de main d'œuvre, ou tout simplement de pénurie de matières premières." Conséquence de cette accumulation de problèmes : certaines entreprises ferment dans la région. "Au vu de toutes ces contraintes, on voit des chefs d'entreprise qui se démobilisent et on voit des entreprises fermer en chiffre forcément mauvais, mais qui ne font plus face à la masse des difficultés imprévues et sans solution."

