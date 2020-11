Les petites entreprises de Vaucluse attendent la fibre optique

La fibre optique continue de s'installer en Vaucluse. Au premier janvier dernier, la moitié du département pouvait accéder à une connection internet plus rapide. Prés de 150.000 locaux étaient équipés d'une prise à trés haut débit.

L'objectif est de proposer cette fibre optique sur 100% du Vaucluse en 2022.

Dans les zones les plus reculées ou les plus difficiles à équiper, le département remplace les opérateurs traditionnels. Cela concerne une centaine de communes et prés de 100.000 foyers. Il reste une quarantaine de communes à équiper.

Fibre optique attendue pour dialoguer avec les clients ou les machines

La fibre optique devrait arriver bientôt à Cucuron. Le maçon Laurent Personne voudrait rapidement passer au haut débit pour dialoguer avec ses clients : "je travaille beaucoup dans des résidences secondaires. J'ai des clients à Paris ou en Angleterre. Pour leur envoyer des photos ou des fichiers, ca prend du temps et c'est contraignant. Je surveille donc régulièrement quand la fibre optique arrivera à Cucuron".

A Mormoiron aussi, on surveille attentivement le chantier d'installation de la fibre optique. "On l'a pas mais je crois qu'il la tire. Je les vois au bord de la route" confie ce vendeur d'engrais. Il assure que la relation avec les clients s'améliorera avec le très haut débit car avec internet en ADSL, "pour des bons de livraisons, internet ne marche pas toujours à 100%. Ca rame, ca buggue, ca saute !"

A Cairanne aussi, l'usine de piquets pour les vignes attend cet internet haut débit. Robert Vilela, le chef d'atelier des profilages SMP, espère beaucoup de la fibre optique car pour l'instant, "pour surveiller les alarmes à distance depuis notre domicile, je trouve que c'est long. On a des machine qui viennent d'Italie et quand on a un problème, on appelle les italiens pour qu'ils se connectent à distance. Parfois ils n'arrivent pas à se connecter et c'est long. Avec la fibre optique, ca irait deux fois plus vite !"