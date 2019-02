Les petites et moyennes entreprises de PACA appellent à l'arrêt du mouvement des gilets jaunes

La Confédération des petites et moyennes entreprises a rendez-vous mercredi 13 février au ministère de l'Économie à Paris, pour parler des conséquences du mouvement des gilets jaunes sur leur activité. La CPME parle d'une "catastrophe" pour les petits commerçants.

Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

À Marseille ce mardi 12 février, des représentants des petites entreprises, des commerçants, ou encore des experts comptables de Provence-Alpes-Côte d'Azur ont dressé un premier bilan de l'influence du mouvement des gilets jaunes sur leurs activités Et pour eux, la situation ne peut plus durer : elle a déjà fait beaucoup de dégâts à leurs affaires depuis novembre dernier. Ils avancent des chiffres allant d'une baisse de 20% à 70% de leur chiffre d'affaires.

Les rapports sont compliqués entre petits patrons et gilets jaunes. Les dirigeants de petites entreprises partagent une partie de leurs revendications, mais accusent les gilets jaunes d'avoir fait plonger leur activité. En difficulté, les petites et moyennes entreprises demandent des délais à l'URSSAF pour régler leurs cotisations. Déjà plus de 1000 demandes ont été enregistrées dans la région PACA selon le directeur régional de l'organisme, qui se montre exceptionnellement compréhensif envers les entreprises concernées.

Mais tous l'affirment, si le mouvement se poursuit, on pourrait assister à des dépôts de bilan, en particulier dans les secteurs du tourisme, de la restauration et du transport.