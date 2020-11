Les petits commerçants de la métropole lilloise tentent de survivre à l'approche de la période de Noël

Les commerçants ont maintenant un espoir, celui d'une réouverture le 1er décembre. En attendant, ils s'organisent tant bien que mal depuis le début de ce nouveau confinement pour garder le lien avec leurs clients. Illustration dans la métropole lilloise, à Marcq-en-Baroeul et Villeneuve-d'Ascq.

Il y a un espoir à l'horizon du 1er décembre pour les commerçants. Le gouvernement l'a annoncé jeudi soir, ils devraient pouvoir rouvrir si la situation sanitaire continue de s'améliorer. Une annonce très attendue, alors que depuis le début de ce nouveau confinement, ils s'organisent pour maintenir tant bien que mal leur activité et garder le lien avec leurs clients.

A la librairie La Forge, à Marcq-en-Baroeul, des dizaines de sacs en papier attendent sagement leurs clients. Un système de retrait est organisé trois fois par semaine à l'extérieur du magasin. Le reste du temps l'équipe prépare les commandes et tente de conseiller à distance les clients. "Nous ne nous attendions pas un tel succès", reconnait la gérante, Gwenaëlle Bel. "Nous avons du totalement nous réorganiser pour honorer toutes ces commandes. Notre site a même buggé le premier jour!"

deux fois plus de travail pour deux fois moins de chiffre d'affaires

La librairie prépare en moyenne 200 commandes chaque jour. Mais cela demande deux fois plus de temps et de travail, pour deux fois moins de chiffre d'affaires. Ce jeudi, jour de retrait des commandes, les clients patientent dans la cour où un barnum a été installé. "C'est un choix de venir ici plutôt que commander chez Amazon", explique cette marcquoise. C'est mieux que rien, ce système de retrait, même s'il n'y a pas le plaisir de toucher les livres, de flâner dans les rayons."

A Villeneuve-d'Ascq, Viriginie Nolf est, elle aussi, touchée par le soutien des clients. Elle reçoit des commandes de toute la France. Pour autant, la commerçante n'est pas rassurée quant à son avenir. A la tête d'Un Ours et les Etoiles, un magasin de jouets, elle devrait à cette période d'avant Noël, réaliser la moitié de son chiffre d'affaires.

La boutique Un Ours et les Étoiles à Villeneuve d'Ascq livre même les clients qui ne souhaitent pas se déplacer © Radio France - Sophie Morlans

"Mes commandes de jouets sont arrivées, pour un montant de 50.000 euros, je dois maintenant les écouler et les factures commencent à arriver!" Seule dans sa boutique, elle tente d'honorer les commandes tant bien que mal.

Des journées de 16 heures de travail

"Mes journées sont sans fin: je dépose certaines commandes dans les relais colis, j'accueille les clients devant la boutique pour les retraits, et chaque soir je prends ma voiture pour livrer les clients qui ne peuvent pas se déplacer. Je fais aussi de la gestion. Et la nuit , je mets à jour mon site internet et je mets en ligne les produits. A ce rythme, je ne pourrai pas tenir longtemps."

La commerçante, qui garde le sourire dans sa boutique envahie de cartons, ne croit pas vraiment aux aides annoncées par le gouvernement. Lâchée par sa banque, elle se réjouit des messages de soutien qui lui parviennent. Un voisin retraité s'est même proposé de livrer les jouets à sa place. Elle a tout de même décoré sa vitrine aux couleurs de Noël en espérant pouvoir très vite lever à nouveau son rideau.