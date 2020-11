Les petits commerces de Bricquebec, "sacrifiés" du reconfinement

"Aidez-nous !" : les commerçants de Bricquebec lancent un appel à l’aide auprès des habitants via des affiches sur leur vitrine. Le deuxième confinement met une nouvelle fois leur trésorerie à rude épreuve. Des professionnels partagés entre colère, incompréhension et résilience.

"_Bricquebec sans commerces, c’est comme le château sans donjon_. Vos petits commerces agonisent. Aidez-nous !" Voici l’appel de détresse lancé sur une soixantaine d’affichettes placardées dans les vitrines du centre-bourg de la cité du cœur du Cotentin. "On nous avait soumis de mettre des cercueils dans les vitrines, mais l’image était terrible", explique Olivia Requier, vice-présidente de l’union des commerçants de Bricquebec-en-Cotentin.

Mis à genoux

Ce nouveau confinement a sonné comme un couperet pour bon nombre de commerçants. Lucie Estace tient une mercerie. Elle fait partie des boutiques classées "essentielles" par le gouvernement. "On est ouverts mais en colère. Quand l’annonce du reconfinement a été faite, on avait des petites grands-mères qui limite pleuraient en disant "comment on va faire ?". On a pu finalement rouvrir, on est content mais en ouvrant, vous vous apercevez que les rues sont désertes, que vous êtes tout seul, que vos collègues sont fermés. _On est tous liés dans nos petites communes_. C’est dur à vivre", souligne la gérante.

Pour la plupart d’entre nous, nos commerces, c’est nos enfants, une partie de notre vie. C’est un gros crève-cœur d’entendre qu’il y a des commerces non-essentiels. Pour ces boutiques, en gros, on se dit qu’on ne sert à rien. On mélange colère, incompréhension et résilience - Lucie Estace

Certaines boutiques ont opté pour le drive, afin de maintenir un peu d’activité. "Il ne faut pas que le bourg se meurt. On est un petit centre bourg qui marche bien. C’est ma période noël, et je ne sais plus quoi faire. _Les clients essayent de nous faire travailler, mais c’est compliqué_", concède Olivia Requier. Devant sa vitrine, Morgane, qui vient d’ouvrir une boutique de vêtements pour enfants il y a seulement quelques jours, a mis quelques petits ballons de couleurs. Une manière d’apporter un peu de sourire et montrer qu’elle est là pour ses clients. "J’ai du mal à visualiser une réouverture. On est loin d’être libérés de ce virus", commente la gérante.

Nouvelle épreuve

Déjà dans les cordes, les commerces doivent encaisser un nouvel uppercut. C’est le cas d’Anne, boulangère depuis quatorze ans à deux pas de la mairie. "Ça fait 14 ans qu’on est installés, on pensait qu’on avait les reins solides, mais là, on se pose beaucoup de questions", explique-t-elle au comptoir. Son établissement a dû licencier deux personnes lors du premier confinement. Ils sont désormais trois à faire tourner la boutique, tant bien que mal. "Le deuxième confinement est pire. Là, on est dans les 40% de moins d’activité. En mars, on était à 30% de moins. Les gens travaillent, à la différence de mars. Là, les enfants sont à la cantine", ajoute Anne. De son côté, Lucie Estace ajoute : "La trésorerie est compliquée pour beaucoup. Les commandes de noël sont passées, donc il y a du stock. _Une journée de fermée, c’est zéro dans la caisse_. Là, les aides promises vont arriver à la fin du mois. En attendant, on fait quoi ? lors du premier confinement, on était fermé. On a reçu 1500 euros à se partager à deux gérantes. Ça a payé les charges de loyer tout simplement".

Une soixantaine d'affiches a été placardée sur les vitrines des commerçants © Radio France - Pierre Coquelin

Au-delà du commerce, Lucie Estace affirme qu’il y a un rôle social. "On a appris à une petite grand-mère à faire ses attestations. Là-haut, ils devraient venir voir ce qui se passe dans les petites boutiques car ils n’ont aucune idée de ce qui s’y passe. On respecte les protocoles, et finalement, on est les sacrifiés", confie la couturière.

Des commerçants qui ont contacté le bureau du député et le maire de Bricquebec. La commune qui a d’ailleurs distribué ce lundi sur le marché des flyers où on retrouve les contacts des commerçants ouverts ou qui proposent des services de livraison ou de vente à la porte du magasin. "