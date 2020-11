Les petits commerces de Jargeau dans le Loiret, impatients et heureux de rouvrir samedi 28 novembre

La Grande Rue de Jargeau traverse le vieux bourg. Avec ses boutiques et magasins, c'est l'artère commerciale du village des bords de Loire. A l'annonce, le 30 octobre dernier, d'un 2e confinement, bon nombre de commerces dit non-essentiels ont dû une nouvelle fois baisser le rideau. Samedi matin, ils vont pouvoir rouvrir. La fin d'une période difficile pour beaucoup.

Un 2e confinement plus dur à accepter

Derrière sa devanture, Céline affiche un grand sourire. Gérante du magasin de prêt à porter Re-Belles, situé Porte Berry à l'entrée de la Grande Rue, elle a hâte de rouvrir samedi à sa clientèle. "Je suis soulagée de pouvoir rouvrir samedi matin, le 2e confinement a été très compliqué à gérer, _l'acceptation a été plus difficile qu'au premier_" indique la commerçante. Un peu plus loin dans cette Grande Rue, même joie pour Cynthia et sa boutique "L'ami tout doux" , un salon de toilettage pour animaux. Elle a bien prodigué plein de conseils au téléphone durant la période de confinement mais rien ne remplace de pouvoir de nouveau "toiletter les toutous des clients pour Noël".

Le salon de toilettage "L'ami tout doux" à Jargeau © Radio France - Christophe Dupuy

Reprendre, c'est vital

Durant ce re confinement, certains commerçants de Jargeau se sont essayés au click and collect mais à la campagne c’est plus dur. "Notre clientèle est composée de _beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas forcément internet et Facebook_" précise Fara, gérante d’un magasin de chaussures et accessoires, qui a eu bien du mal à faire du chiffre par ce biais. Place du Martroi, c'est l'effervescence dans le salon de coiffure et bienêtre de Marie-Line. Le téléphone n'en finit plus de sonner pour des prises de rendez-vous. Avec son employée Christelle, elle est prête à reprendre samedi matin. Le nouveau protocole sanitaire?, elle ne voit pas ce qu'elle "peut faire de plus". Marie-Line ajoute "on avait déjà la distanciation, le gel hydroalcoolique". Un peu amère, la directrice du salon "n'a pas compris ce re confinement, c'est pas chez nous qu'on se contamine" lâche-t-elle.

Après avoir tenté le click and collect sans succès, la boutique de Fara à Jargeau va pouvoir rouvrir © Radio France - Christophe Dupuy

Pour les commerces de bouche du quartier qui sont restés ouverts durant ce 2e confinement, c’est un soulagement de voir rouvrir tous les magasins. Pierrick de la fromagerie/ laiterie Gilbert est "ravi de les revoir", lui qui "a eu de la chance de rester ouvert". A l’heure de la réouverture samedi matin, la Grande Rue de Jargeau va retrouver un semblant de normalité.